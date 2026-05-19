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Licencia de conducción en Colombia: así puede verificar si es original en el RUNT

Conozca el LINK oficial para verificar la autenticidad.

Atención conductores: así funciona la licencia de conducción digital en Colombia en 2026
Foto: Alcaldía de Tierralta, Córdoba.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
08:19 a. m.
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Portar una licencia de conducción legal y vigente es una obligación ineludible para cualquier ciudadano que decida ponerse al frente de un volante en Colombia.

Sin embargo, el incremento de tramitadores inescrupulosos y de ofertas fraudulentas en redes sociales ha encendido las alarmas de las autoridades de tránsito. Circular con un documento falso, adulterado o ajeno no solo representa un riesgo vial, sino que constituye un delito grave que puede acarrear severas consecuencias penales y económicas.

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Por esta razón, la Ventanilla Única de Servicios y el Ministerio de Transporte recuerdan de forma constante que la validez de una licencia de conducción no depende exclusivamente del plástico físico, sino de su registro digital. La única herramienta definitiva para garantizar que un documento es auténtico es el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

LINK para verificar si su licencia de conducción es original ante el RUNT

La verificación digital es un proceso gratuito, virtual y en tiempo real que toma escasos minutos. Cualquier ciudadano puede realizarlo desde un celular o computador siguiendo tres sencillos pasos:

  • Ingresar al portal web oficial: Diríjase al navegador web de su preferencia y acceda a la página oficial de la entidad: www.runt.gov.co.
  • Seleccionar la opción ciudadana: En la página principal, busque y haga clic en la pestaña de "Ciudadanos" y, posteriormente, elija la opción denominada "Consulta por tipo de documento de identidad".
  • Digitar la información básica: Seleccione su tipo de documento (como Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería), digite el número correspondiente sin puntos ni espacios, complete el código de verificación de seguridad (captcha) para demostrar que no es un robot y pulse el botón "Consultar información".
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Una vez completado el procedimiento, el sistema desglosará todo el historial del conductor. Para confirmar la originalidad de su licencia física, verifique que los cuadros informativos muestren detalladamente el número del documento, el organismo de tránsito que la expidió, las categorías autorizadas (por ejemplo, A2, B1, C1), la fecha de expedición y, fundamentalmente, la fecha de vencimiento.

Si el plástico indica que usted está habilitado, pero la plataforma del RUNT no arroja ningún registro o muestra datos incongruentes, usted está en posesión de un documento fraudulento.

Multas y sanciones a conductores por documento falso

Manejar con una licencia de conducción falsa transgrede el Código Penal Colombiano. Según el artículo 291 de la Ley 599 de 2000, el uso de documento público falso puede acarrear penas de prisión que oscilan entre los dos y los ocho años.

En el ámbito administrativo, los agentes de tránsito imponen la infracción tipo C01, la cual conlleva una sanción económica que supera los $633.000. Asimismo, da pie a la inmovilización inmediata del vehículo, lo que se traduce en costos adicionales por el servicio de grúa y la permanencia en los patios de tránsito.

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