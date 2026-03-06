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Cambia la renovación de la licencia para mayores de 65 años: exámenes obligatorios en 2026

Los conductores mayores de 65 años deberán cumplir nuevos requisitos para renovar su licencia de conducción en 2026. Conozca los exámenes obligatorios, costos y vigencia del trámite.

Cambia la renovación de la licencia para mayores de 65 años: exámenes obligatorios en 2026
Foto: Ministerio de Transporte

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:37 a. m.
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Los conductores mayores de 65 años en Colombia deberán prestar especial atención a los requisitos para renovar su licencia de conducción durante 2026.

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Aunque la ley colombiana no establece una edad máxima para manejar, sí exige que las personas demuestren periódicamente que conservan las condiciones físicas y mentales necesarias para conducir de forma segura.

La medida hace parte de las disposiciones vigentes del Ministerio de Transporte, que buscan fortalecer la seguridad vial mediante controles médicos que permitan verificar las aptitudes de los conductores. De esta manera, la renovación del documento ya no depende únicamente del pago del trámite, sino también de la aprobación de una serie de evaluaciones especializadas.

¿Qué exámenes deben presentar los mayores de 65 años?

Para renovar la licencia, los conductores deberán acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Allí se realizarán diferentes pruebas para determinar si la persona mantiene las capacidades necesarias para estar al volante.

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Las evaluaciones incluyen revisiones de visión, audición, coordinación motriz, condición física y estado mental. Asimismo, se verifica si el conductor utiliza correctamente ayudas visuales o auditivas en caso de requerirlas.

Una vez concluidos los exámenes, el resultado debe quedar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este paso es fundamental, ya que sin la certificación cargada en el sistema no será posible continuar con el proceso de renovación.

¿Cada cuánto debe renovarse la licencia según la edad?

La frecuencia de renovación varía dependiendo de la edad y del tipo de licencia que tenga el conductor.

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En el caso de quienes poseen licencias particulares de categorías A y B, el documento tiene una vigencia de diez años para personas menores de 60 años. Después de esa edad, la renovación debe realizarse cada cinco años.

Para los conductores que superan los 80 años, las exigencias son más estrictas. La licencia deberá renovarse cada año, lo que implica repetir periódicamente los exámenes médicos exigidos por la normativa.

Las autoridades recuerdan que estos controles no buscan restringir la movilidad de los adultos mayores, sino garantizar que todos los conductores cuenten con las condiciones necesarias para reaccionar adecuadamente ante cualquier situación en las vías y contribuir a una movilidad más segura para todos.

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