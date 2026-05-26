Estos conductores perderían su licencia de conducción con nuevo sistema en el país

El panorama para los millones de conductores de vehículos particulares, de servicio público y de carga en el país está a punto de cambiar de manera drástica. La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó un crucial proyecto de ley que busca reformar el Código Nacional de Tránsito (modificando la Ley 769 de 2002) para implementar un estricto sistema de licencias de conducción por puntos.

Esta medida, orientada a reducir la siniestralidad, mantiene en vilo al gremio de conductores, pues introduce la posibilidad real de perder definitivamente el documento de conducción por reincidir en infracciones viales.

A diferencia del modelo tradicional vigente, donde las violaciones a las normas de tránsito se traducen casi exclusivamente en multas económicas, la nueva legislación establece una bolsa inicial de puntos para cada ciudadano.

Según lo contemplado en el articulado del proyecto, liderado por los congresistas Daniel Carvalho y Angélica Lozano, los conductores de vehículos particulares iniciarán con 25 puntos, mientras que los profesionales del transporte público y de carga dispondrán de 40 puntos.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

El mecanismo funcionará de manera progresiva y con un descuento proporcional: cada vez que un ciudadano cometa una infracción de tránsito —ya sea captada por agentes viales o por los sistemas de fotomultas—, el sistema RUNT le restará un porcentaje de su puntaje. Al llegar a cero (0) puntos, la licencia de conducción será cancelada de forma automática.

Para aquellos conductores que agoten sus puntos por primera vez, la ley estipula periodos de suspensión escalonados antes de que se autorice tramitar un nuevo documento:

Primera cancelación: Suspensión de la licencia por un lapso de 9 meses.

Segunda reincidencia: Suspensión por un período de 18 meses.

Tercera reincidencia: Pérdida del derecho a conducir hasta por 5 años.

Para mitigar el impacto y promover las buenas conductas, el articulado dispone que los infractores puedan acceder a mecanismos de recuperación parcial de puntos mediante la asistencia obligatoria a cursos de formación y seguridad vial.

Asimismo, se contempla una bonificación o recuperación total del puntaje si el conductor demuestra un comportamiento impecable y pasa un lapso de 18 meses consecutivos sin cometer ninguna infracción de tránsito.