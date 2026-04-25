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Seguidilla de ataques: estas fueron las siete acciones violentas registradas en el Valle del Cauca

Siete acciones atribuidas a disidencias de las Farc dejaron heridos, vehículos destruidos y graves afectaciones en la vía Panamericana.

Noticias RCN

abril 25 de 2026
04:15 p. m.
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Lo que se vive en el Cauca en las últimas horas ha sido descrito como una de las jornadas más críticas recientes en materia de orden público.

¿Quién está detrás de los ataques con explosivos en el Valle del Cauca? Inteligencia militar ya lo identificó
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Desde la noche anterior y durante la madrugada, múltiples ataques atribuidos a disidencias de las Farc han afectado la vía Panamericana y varios municipios, dejando heridos y daños materiales.

¿Cuáles fueron los siete ataques registrados en el Valle del Cauca?

Desde temprano se evidenció la presencia de disidencias de las Farc sobre la vía Panamericana, donde fue detectado un cilindro aparentemente cargado con explosivos en el corregimiento de Mandiva.

Todo aumentó rápidamente cuando, en el sector del túnel de Cajibío, hombres armados atravesaron vehículos en la vía y posteriormente detonaron un artefacto de gran poder.

La explosión se produjo sin importar la presencia de civiles, viajeros y transportadores que transitaban por este corredor y el impacto fue inmediato: al menos seis personas resultaron heridas y fue necesario despachar ambulancias desde Cajibío, Piendamó y Popayán para atender la emergencia.

Además, la carpeta asfáltica quedó prácticamente destruida y al menos cinco vehículos, en su mayoría microbuses de transporte público, terminaron gravemente afectados.

Pero este no fue un hecho aislado. En total, se contabilizan siete acciones violentas en pocas horas.

Detonan dos cargas explosivas en buses intermunicipales

La noche anterior ya se había registrado otro ataque en la misma vía Panamericana, entre Popayán y Pasto.

¿Qué está pasando en el Valle del Cauca? Defensora se refirió a los ataques que se están registrando
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En ese punto, a la altura del municipio de Mercaderes, fueron detonadas dos cargas explosivas que impactaron directamente a un bus interdepartamental, tres buses escalera y una tractomula, sorprendiendo a los viajeros que se movilizaban de madrugada.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, confirmó el balance de víctimas:

Salen ocho personas afectadas, entre ellas un menor de edad. De estas ocho personas, dos, incluido el menor de edad, se encuentran en el Hospital Eduardo Santos del municipio de La Unión Nariño.

La ofensiva incluyó además ataques con drones. Por ejemplo, en el Cerro Santa Ana, en el municipio de El Tambo, donde se ubica un radar de la Aeronáutica Civil y una base policial, fueron lanzados 12 artefactos explosivos desde el aire.

El hecho fue confirmado en un comunicado oficial:

Desde aproximadamente las 6.30 horas de hoy, el sistema de radar ubicado en el Cerro Santa Ana, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, ha sido blanco de ataques terroristas por parte de grupos armados al margen de la ley.

Sobre este punto, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, indicó:

Parece que sí hubo una afectación sobre el radar. Estamos a la espera de nuevas informaciones por parte de nuestra fuerza pública.

Paralelo, en Popayán, un dron intentó lanzar explosivos sobre aeronaves del batallón de aviación del Ejército, pero el sistema antidrones logró neutralizar la amenaza.

Asimismo, en Miranda, los responsables incendiaron un tren cañero y bloquearon la vía hacia Corinto atravesando una volqueta junto a un cilindro sospechoso.

Finalmente, en Padilla, la estación de Policía fue blanco de hostigamientos armados durante la mañana.

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