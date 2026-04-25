¿Quién está detrás de los ataques con explosivos en el Valle del Cauca? Inteligencia militar ya lo identificó

En menos de 24 horas en el Valle del Cauca se han registrado al menos cuatro atentados, dos de ellos con buses cargados de explosivos, además de hostigamientos simultáneos en áreas rurales.

Aunque no se reportan víctimas mortales, el impacto ha sido profundo.

Ataques con explosivos en el Valle del Cauca

Mientras se reportaban los ataques ocurridos en las últimas horas, nuevas acciones armadas seguían en curso. En el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, se registró un hostigamiento contra una subestación, donde se escuchan ráfagas de fusil y lanzamiento de granadas mediante drones.

Los explosivos han generado afectaciones en la infraestructura del lugar.

Horas antes, hacia las 5:00 de la mañana, otro ataque se había presentado en el corregimiento de Potrerito, también en Jamundí. De acuerdo con el comunicado oficial de la Alcaldía:

En la mañana de hoy, aproximadamente a las 5 y 20 am, se presentó un ataque en el Corregimiento de Potrerito, en el que se realizaron ráfagas de fusil y se lanzaron dos granadas. De estas, una detonó y la otra no, por lo que será desactivada de manera controlada por las autoridades competentes. Es importante resaltar que no se reportan personas heridas ni daños materiales.

En Palmira, en inmediaciones del Batallón Agustín Codazzi, se registró un ataque con explosivos. Según el reporte oficial, un vehículo acondicionado lanzó tres cilindros explosivos al interior del batallón:

Un vehículo adecuado con artefactos explosivos lanza aproximadamente tres cilindros, los cuales hacen detonación en diferentes puntos. Queremos dar un parte de tranquilidad, que al momento no tenemos personal lesionado y sólo al momento se encuentran daños materiales.

El mismo método ya se había utilizado horas antes en Cali, donde el Batallón de la Tercera Brigada también fue blanco de un ataque con características similares.

Mientras se desarrollaban estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, llegó a Palmira para encabezar un consejo de seguridad. Previamente, a través de su cuenta en X, aseguró:

Hemos reforzado las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos en la prevención, protección e inteligencia, con el propósito de salvaguardar la vida de la ciudadanía. No hay espacio para el miedo. Los criminales buscan generar temor, pero respondemos con firmeza. No vamos a permitir que alteren la tranquilidad ni los avances en seguridad que hemos consolidado.

¿Quién está detrás de los ataques con explosivos en el Valle del Cauca?

Las autoridades manejan una hipótesis clara sobre la estructura detrás de esta ofensiva. Inteligencia militar señala que existe un grupo delictivo organizado y un cabecilla que estaría dirigiendo estas acciones, las cuales no serían hechos aislados, sino parte de un plan estratégico.

De acuerdo con esa información, alias Marlon ha sido identificado como el presunto responsable. Este hombre es el cabecilla principal de la columna Jaime Martínez, estructura del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Desde 2023, lidera esta organización y es considerado uno de los hombres más cercanos a ese mando.

Según las autoridades, es quien ordena ataques armados, coordina milicias urbanas y dirige operaciones con explosivos como las registradas en Cali, Palmira y Jamundí. Su accionar estaría ligado al control de corredores estratégicos del narcotráfico que conectan con el océano Pacífico.

Zonas como Potrerito y Robles, en Jamundí, no son puntos aislados: hacen parte de rutas que comunican con el norte del Cauca y sectores como el Naya, facilitando el tránsito hacia el Pacífico, lo que las convierte en territorios clave para estas estructuras ilegales.

Por este cabecilla, el Ministerio de Defensa ofrece una recompensa de hasta 4.500 millones de pesos.