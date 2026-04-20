Cuatro menores fueron trasladados a Cali tras activar una mina antipersonal cuando jugaban en Nariño

Mientras jugaban, cerca de su vivienda en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, cuatro menores de edad, entre los 6 y los 12 años, resultaron heridos al activar una mina antipersonal.

Según el coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, “de manera inmediata, nuestro Ejército Nacional, a través del batallón de helicópteros de maniobra y movilidad número tres, activó sus capacidades y, en un gesto humanitario, dispuso de dos aeronaves para realizar la evacuación aeromédica de los menores, atendiendo al llamado de la comunidad”.

En un primer momento, los niños fueron trasladados a centros asistenciales de Tumaco y, luego, a Cali, Valle del Cauca, en donde reciben atención de primer nivel. Sin embargo, el último reporte médico advierte que dos de los menores podrían perder una de sus piernas.

CNEB estaría tras la explosión:

En nombre del Ejército, el coronel Morales insistió en que “este hecho nos duele, como institución, y como país. Los niños no pueden ser víctimas de la violencia (…) Hoy, queremos ser enfáticos. La presencia de artefactos explosivos en zonas en las que habita la población civil es absolutamente inaceptable y representa una grave afectación a los derechos humanos”.

Además, reveló que el CNEB, con presencia en la zona, sería responsable de la explosión, tras haber minado el campo en el que jugaban los niños: “De acuerdo con información preliminar, estos hechos estarían asociados a la presencia de estructuras armadas ilegales de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), estructura Alfonso Cano; lo cual será materia de verificación por parte de las autoridades competentes”.

Víctimas de minas antipersonal aumentaron el último año:

De acuerdo con el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, las víctimas de las minas antipersonal y munición sin explotar aumentaron a 84: 54 heridos y 30 muertos. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2024, fueron 68 en total.

Sin embargo, el coronel Morales envió un mensaje de resiliencia a la población nariñense: “Hoy el mensaje es claro: nuestros niños deben crecer en paz, no en medio de la violencia. A las familias afectadas y a la comunidad de Olaya Herrera, les reiteramos que no están solas”.