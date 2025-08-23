Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días

El video de una familia campesina que, en medio de sus labores de producción, quedó atrapada en un campo minado entre los municipios de Montecristo y Santa Rosa, encendió, nuevamente las alarmas sobre el uso de explosivos en el sur del departamento de Bolívar.

“Hay un campo minado aquí. Está mi tío herido y mi otro tío también resultó herido. Ahí hay dos minas y aquí hay otras. A mi tío lo levantaron allá (sollozos)”, se escucha en la grabación.

Especialmente, preocupa a las autoridades la situación en Simití, en donde los niños de una escuela rural estarían en peligro constante, como advirtió el secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío:

“Hace, aproximadamente, 15 días, en zona rural de Simití, la comunidad estaba muy preocupada porque la zona alrededor de un colegio estaba minada”.

Estructuras armadas se disputan el territorio instalando cilindros bomba por doquier:

De acuerdo con el secretario Berrío, otra de los municipios que se mantiene en alerta es el de Santa Rosa, en donde, las personas quedan confinadas al caer la noche, por la disputa entre estructuras armadas por el territorio:

“Por ejemplo, en La Marisosa, la estructura que controla esa parte del territorio departamental mina en la noche y en el día recoge los cilindros bomba que instala. Pero las tres estructuras que, hoy, hacen presencia en la región, tienen capacidad de minado”.

La alerta de las autoridades se extiende a las zonas rurales de los municipios de Montecristo, Cantagallo, Arenal y Norosí, todos en el sur del Bolívar, en donde las minas antipersona amenazan la vida de los pobladores.

Alcaldes del departamento se reunirán con el MinDefensa para controlar la situación:

El secretario Berrio insiste en “que tenemos el sur del departamento de Bolívar cundido de minas antipersona. Ya llevamos seis ataques con drones bomba en el territorio departamental y estas estructuras están armadas hasta los dientes”.

Solo en los últimos días, un campesino murió, otro perdió una de sus piernas y tres más resultaron heridos al quedar atrapados en campos con minas.

Por tanto, el 28 de agosto, los 46 alcaldes del departamento se reunirán con el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, en un concejo de seguridad en Cartagena para evaluar posibles soluciones a la situación con explosivos en el departamento.