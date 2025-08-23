CANAL RCN
Colombia Video

Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días

En su disputa por el territorio, estructuras armadas entierran cilindros bomba en la noche y los retiran en el día.

Noticias RCN

agosto 23 de 2025
03:34 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El video de una familia campesina que, en medio de sus labores de producción, quedó atrapada en un campo minado entre los municipios de Montecristo y Santa Rosa, encendió, nuevamente las alarmas sobre el uso de explosivos en el sur del departamento de Bolívar.

“Hay un campo minado aquí. Está mi tío herido y mi otro tío también resultó herido. Ahí hay dos minas y aquí hay otras. A mi tío lo levantaron allá (sollozos)”, se escucha en la grabación.

Alerta por la recontaminación de 53 municipios con minas antipersonal
RELACIONADO

Alerta por la recontaminación de 53 municipios con minas antipersonal

Especialmente, preocupa a las autoridades la situación en Simití, en donde los niños de una escuela rural estarían en peligro constante, como advirtió el secretario de Seguridad del departamento, Manuel Berrío:

“Hace, aproximadamente, 15 días, en zona rural de Simití, la comunidad estaba muy preocupada porque la zona alrededor de un colegio estaba minada”.

Estructuras armadas se disputan el territorio instalando cilindros bomba por doquier:

De acuerdo con el secretario Berrío, otra de los municipios que se mantiene en alerta es el de Santa Rosa, en donde, las personas quedan confinadas al caer la noche, por la disputa entre estructuras armadas por el territorio:

“Por ejemplo, en La Marisosa, la estructura que controla esa parte del territorio departamental mina en la noche y en el día recoge los cilindros bomba que instala. Pero las tres estructuras que, hoy, hacen presencia en la región, tienen capacidad de minado”.

Descubren 30 minas antipersona en Sumapaz y temen presencia de disidencias de las Farc
RELACIONADO

Descubren 30 minas antipersona en Sumapaz y temen presencia de disidencias de las Farc

La alerta de las autoridades se extiende a las zonas rurales de los municipios de Montecristo, Cantagallo, Arenal y Norosí, todos en el sur del Bolívar, en donde las minas antipersona amenazan la vida de los pobladores.

Alcaldes del departamento se reunirán con el MinDefensa para controlar la situación:

El secretario Berrio insiste en “que tenemos el sur del departamento de Bolívar cundido de minas antipersona. Ya llevamos seis ataques con drones bomba en el territorio departamental y estas estructuras están armadas hasta los dientes”.

Solo en los últimos días, un campesino murió, otro perdió una de sus piernas y tres más resultaron heridos al quedar atrapados en campos con minas.

Por tanto, el 28 de agosto, los 46 alcaldes del departamento se reunirán con el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, en un concejo de seguridad en Cartagena para evaluar posibles soluciones a la situación con explosivos en el departamento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Tembló en Colombia! El Servicio Geológico alertó estos movimientos telúricos hoy 23 de agosto 2025

Incendios

VIDEO | Incendió dejó sin vida a un hombre en silla de ruedas y a sus mascotas en Medellín: no logró salir

Elecciones presidenciales 2026

Nuevos rostros se suman a la lista de precandidatos a la presidencia: así se verían las consultas de izquierda y derecha

Otras Noticias

Israel

Oposición en Israel llama a Netanyahu a formar gobierno temporal para liberar a los rehenes

Gantz, jefe del partido Unión Nacional (centro derecha), pidió a Netanyahu, Yair Lapid y Avigdor Lieberman unirse en lo que denominó un “gobierno de redención de los prisioneros”.

Artistas

Luisa Fernanda W volvió a romper el silencio tras su presunta ruptura amorosa con Pipe Bueno: "paciencia"

Luisa Fernanda W envió un nuevo mensaje que continuó intrigando a sus seguidores y los de Pipe Bueno. Estos son los detalles.

James Rodríguez

El Club León habría tomado una decisión de ÚLTIMO MOMENTO con James Rodríguez: esto se filtró

Resultados lotería

Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de agosto de 2025

Alimentos

Este es el tiempo máximo que puede tener la comida congelada: tome nota