Onda tropical 40 llega a Colombia: estas son las regiones donde más lloverá

La última semana de agosto tendrá un comportamiento marcado por el aumento de las lluvias en varias regiones de Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene bajo seguimiento el tránsito de la onda tropical 40, que está favoreciendo condiciones de mayor nubosidad e inestabilidad atmosférica en diferentes zonas del país.

El incremento de las precipitaciones comenzó a evidenciarse desde el lunes 24 de agosto y continuará durante este martes 25, con los mayores acumulados previstos en sectores del occidente y norte de Colombia. El litoral Pacífico, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca aparecen entre las áreas con mayor probabilidad de lluvias, aunque el fenómeno también puede generar precipitaciones en departamentos de otras regiones.

La situación requiere especial atención en sectores donde las lluvias pueden estar acompañadas por tormentas eléctricas, ráfagas de viento, crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.

¿Qué regiones de Colombia tendrán más lluvias este martes 25 de agosto?

El Pacífico colombiano concentra buena parte de la atención por el comportamiento previsto de las precipitaciones. Chocó aparece como uno de los departamentos con mayores acumulados, seguido por sectores de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. También existe probabilidad de lluvias en Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander y Norte de Santander.

En otras regiones, el panorama será más variable. Para la Orinoquía y la Amazonía se contemplan precipitaciones en zonas de Meta, Caquetá y Putumayo, aunque el comportamiento puede cambiar de acuerdo con la evolución de los sistemas atmosféricos. La presencia de la onda tropical 40 puede traducirse en periodos de lluvia de diferente intensidad y condiciones de inestabilidad.

Chocó mantiene además una vigilancia especial por el comportamiento de sus ríos. El Ideam sigue de cerca los niveles de los ríos Atrato y San Juan y pidió a los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo tener en cuenta el pronóstico para fortalecer las acciones preventivas.

¿Cómo estará el clima en Colombia entre el 26 y el 28 de agosto?

El comportamiento de las lluvias será diferente durante los siguientes días. Para el miércoles 26 y el jueves 27 de agosto se contempla una disminución de las precipitaciones en sectores de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que el Pacífico podría mantener registros importantes de lluvia.

El panorama podría cambiar nuevamente hacia el viernes 28 de agosto, cuando se prevé un incremento de las precipitaciones en sectores del occidente y noroccidente colombiano. Este comportamiento estaría relacionado con la vigilancia que mantiene el Ideam sobre la onda tropical 41, que se encuentra más alejada del territorio nacional, pero podría acercarse durante los próximos días.

Al mismo tiempo, existen regiones donde las condiciones son diferentes. En sectores de Tolima, Huila, Caldas y algunas zonas del Caribe y la Orinoquía persisten condiciones de altas temperaturas y baja disponibilidad de humedad que pueden favorecer los incendios de cobertura vegetal.