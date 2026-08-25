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Gobernación de Cundinamarca no descarta manos criminales detrás de los incendios forestales

Puerto Salgar, Soacha, Nilo, La Vega y Ricaurte son los municipios más afectados por la ola de incendios de las últimas semanas.

Mañana Express

agosto 25 de 2026
08:26 a. m.
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En lo que va corrido de agosto se han registrado más de 20 incendios forestales en Cundinamarca, afectando 49 municipios y 1.380 hectáreas.

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De acuerdo con las autoridades, en algunos de estos hechos podría haber manos criminales de por medio. Debido a esto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha hecho un llamado para que la ciudadanía denuncie a cualquier persona inescrupulosa que busque causar nuevos focos de emergencia.

Hemos pedido a la comunidad que cuando observen a personas sospechosas visitando zonas boscosas, denuncien.

Asimismo, el pedido es a que la ciudadanía tome precauciones y evite hacer fogatas en espacios verdes.

Los puntos más afectados en Cundinamarca

Según el gobernador Rey, los municipios más afectados durante esta temporada seca han sido Puerto Salgar, con 25 incendios; Soacha, con 20; Nilo, con 14; Ricaurte, con 10; y La Vega con 9.

Solamente entre junio y agosto las autoridades atendieron 362 incendios forestales en el departamento, por lo que los organismos de respuesta se encuentran en máxima alerta para atender cualquier eventualidad.

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Alerta máxima en Tolima por incendios

Otro de los departamentos afectados por los incendios forestales es Tolima, en donde actualmente se registran nueve conflagraciones activas en los municipios de Suárez, Coello, San Luis, Venadillo, Armero Guayabal y Guamo.

En Coello es en donde ahora se centra la atención, pues cuenta con tres focos activos que preocupan a las comunidades debido a su rápido avance hacía las zonas pobladas.

Aunque los bomberos han hecho presencia para mitigar las llamas, hay familias que han perdido sus cultivos y que, además, llevan varios meses sin tener acceso al agua.

Por su parte, el alcalde de Coello ha asegurado que hay evidencias de que estos incendios forestales estarían siendo causados por manos criminales.

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Entretanto, Bomberos y voluntarios han logrado salvar a varios animales silvestres que quedaron atrapados entre las feroces llamas.

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