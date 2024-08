“Sí es posible que hablemos de paz”: el gran sueño de las víctimas del conflicto de Dabeiba, Antioquia

En el pasado, Dabeiba, el municipio de Antioquia, fue uno de los territorios más permeados por la guerra. Y es que, según las estadísticas, hasta el 90 por ciento de sus habitantes han sido considerados víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, a pesar de los episodios de dolor por los que tuvieron que pasar, la Dabeiba del presente se ha propuesto demostrar que en Colombia sí puede ser posible hablar de paz y de no repetición.

En Dabeiba, Antioquia, el perdón y las segundas oportunidades sí existen

Las diligencias de la JEP, en la que exmilitares y excombatientes han asistido para contarle a las víctimas qué pasó con sus familiares, ayudarles a encontrar sus cuerpos y comprometerse con la verdad, han permitido que se forje un clima de perdón en Dabeiba.

Incluso, se han visto escenas en las que, después de aceptar sus culpas, los victimarios les han entregado mochilas o artesanías a las víctimas y ellas no solo se las han recibido, sino que les han permitido un abrazo.

“Nunca pensé que se fuera a ver que una víctima le iba a agradecer a un victimario porque encontró el cuerpo de su hijo”, afirma el exsargento Fidel Iván Ochoa Blanco, compareciente ante la JEP.

Y es que en Dabeiba ha quedado demostrado que la verdad puede convertirse en uno de los mejores equivalentes de justicia. Pues, termina con las dudas, la incertidumbre y, además, en muchos casos permite que las víctimas tengan la posibilidad de darle un último adiós a sus familiares que fueron desaparecidos forzosamente.

“La verdad 100 por ciento confiable y bien dicha puede llevar al perdón”, indica Esmeda Altamirano Correa, una de las víctimas en Dabeiba.

“Sí, hay que perdonar porque si no lo hacemos vamos a seguir sembrando el rencor y el odio”, reconoce Carlos Enrique Torres, un hombre que fue víctima de las Autodefensas.

Sin embargo, todas las partes tienen claro que la clave no es que se diga que no ocurrió nada y que se olvide, sino que se reconozca el dolor, se promueva el respeto y se realicen acciones enfocadas en que esos sucesos no se vuelvan a presentar.

El importante papel de la justicia transicional en Dabeiba, Antioquia

La justicia a la que trata de llegar la JEP no se enfoca en una condena, sino que en obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Por lo tanto, les mira la cara a las víctimas, pero también a los victimarios para encontrar mecanismos restaurativos que permitan construir una paz duradera.

“Esta justicia es de mucha responsabilidad porque no es intramural, sino que de conciencia y cambio de pensamiento”, enfatiza el exsargento Fidel Iván Ochoa.

“Aquí dejamos en claro que los dolores existen, pero que con el mutuo reconocimiento se puede construir la paz del futuro”, concluye Roberto Carlos Vidal, el presidente de la JEP.