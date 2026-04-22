Vendedores ambulantes en Bogotá: qué cambia con el nuevo decreto sobre espacio público

Bogotá adoptó un nuevo marco para regular la venta informal en el espacio público. A través del Decreto 117 de 2026, la Alcaldía definió criterios, zonas y garantías con el objetivo de ordenar la ciudad, mejorar la movilidad y fortalecer la convivencia, sin desconocer el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes.

A continuación, el ABC clave para entender qué cambia con esta normativa y cómo impacta a vendedores y ciudadanía:

ABC del Decreto 117: claves sobre vendedores ambulantes