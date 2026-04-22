Vendedores ambulantes en Bogotá: qué cambia con el nuevo decreto sobre espacio público
La Alcaldía explica punto por punto qué cambia en el uso del espacio público, las zonas permitidas y las nuevas reglas para la venta informal.
Noticias RCN
abril 22 de 2026
11:20 a. m.
11:20 a. m.
Bogotá adoptó un nuevo marco para regular la venta informal en el espacio público. A través del Decreto 117 de 2026, la Alcaldía definió criterios, zonas y garantías con el objetivo de ordenar la ciudad, mejorar la movilidad y fortalecer la convivencia, sin desconocer el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes.
A continuación, el ABC clave para entender qué cambia con esta normativa y cómo impacta a vendedores y ciudadanía:
ABC del Decreto 117: claves sobre vendedores ambulantes
- ¿Qué es?
Es una estrategia distrital para organizar, recuperar y preservar el espacio público, garantizando condiciones de seguridad, tránsito y disfrute ciudadano.
- ¿Por qué se implementa?
La norma busca proteger el interés general, reducir riesgos y facilitar el acceso, especialmente para personas con discapacidad.
- ¿Cómo se aplica?
Se establecen zonas donde la venta informal está permitida bajo regulación y otras donde no se autoriza por razones de seguridad o tránsito. Además, se actualizan los procedimientos para recuperar el espacio público y se promueve el trabajo coordinado entre entidades.
- Derechos y garantías
El decreto respeta el debido proceso, reconoce la dignidad de los vendedores ambulantes y promueve alternativas económicas. También busca evitar acciones arbitrarias en los operativos de control.
- ¿Qué está permitido y qué no?
Se permite el uso regulado del espacio público y el aprovechamiento autorizado. No se permite la ocupación indebida, el bloqueo de vías, el uso de elementos peligrosos como pipetas de gas, ni actividades que afecten la convivencia, como el trabajo infantil o la venta de armas.
- ¿Qué entidades participan?
La implementación involucra a varias entidades. La Secretaría de Gobierno coordina la política; el DADEP realiza estudios técnicos sobre capacidad del espacio; la Secretaría de Seguridad define zonas especiales junto con autoridades locales; el IPES caracteriza a los vendedores y ofrece apoyo; y la Secretaría de Desarrollo Económico impulsa alternativas productivas.