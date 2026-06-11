¿El fenómeno de El Niño ya se está sintiendo en Colombia? Esto respondió el Ideam

Este jueves 11 de junio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que en el país ya se están presentando los primeros efectos del fenómeno de El Niño.

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La Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas (WMO) explica que este fenómeno corresponde a un aumento en las temperaturas de las aguas en el Pacífico. A diferencia de La Niña, este periodo aumenta el riesgo de sequías e incendios.

¿Qué es y cómo ocurre el fenómeno de El Niño?

El Ideam se pronunció y, a partir de los informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el fenómeno ya comenzó en Colombia.

A nivel general, se proyecta que los efectos se sentirán a lo largo del segundo semestre de este año (de julio a diciembre) y cabe la posibilidad que sigan vigentes en los primeros meses de 2027.

Ahora bien, con respecto a la temperatura, hay una alta probabilidad que esté por encima del 2°C de anomalía en el mar. Esto, en consecuencia, generaría que las aguas queden con intensidad muy fuerte; a tal punto de superar el récord que ha estado presente desde hace más de 70 años.

¿Hasta cuándo puede estar el fenómeno de El Niño?

Este aumento en la temperatura no es algo reciente, por el hecho que a partir de marzo se ha notado este cambio.

Si en el fenómeno de La Niña hubo crecimientos considerables en las lluvias y detonantes para inundaciones o deslizamientos, con la consolidación de El Niño ocurrirá el efecto contrario.

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Por lo tanto, el Ideam pidió que las autoridades tomen medidas preventivas en los ríos, dado que se pueden dar caídas en los caudales y, por ende, reducir la capacidad de embalses y demás fuentes hídricas.

Además, las actividades agrícolas y pecuarias podrían verse comprometidas si no se ponen en marcha acciones. Esto por los incendios y sequías con mayor probabilidad de presencia.