“Voy a responder todas las preguntas de la Fiscalía”: Laura Sarabia sobre interrogatorio por caso de polígrafo

En el marco del escándalo por el caso de polígrafo que le fue practicado a la exniñera de Laura Sarabia, este 18 de enero la directora del Departamento de Prosperidad Social acudió al interrogatorio de la Fiscalía, y aseguró que responderá todas las preguntas que le proponga el ente investigador.

Minutos antes del interrogatorio, la exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro dijo ante medios de comunicación que no guardará silencio y confía en que se actuó acorde a la ley por parte de la jefatura de protección presidencial.

“Como ciudadana y funcionaria pública soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de responder los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, dijo Sarabia.

Hoy vengo a responder todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía

Así las cosas, renunció a su derecho de guardar silencio en el escándalo de polígrafo y aseguró que despejará cualquier duda que tengan los investigadores. Fue enfática en negar haber solicitado u ordenado aplicar dichas pruebas a la exniñera Marelbys Meza.

Laura Sarabia negó haber ordenado practicar polígrafo a Marelbys Meza

“Reitero. No ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía ningún polígrafo”, puntualizó la ahora directora del Departamento de Prosperidad Social.

También dijo estar convencida de que la jefatura de protección presidencial “actuó conforme a la ley”, y respetaron de la libertad y dignidad de las personas. Al igual que manifestó esperar que “una justicia seria y recta” le permita “pasar esta página amarga”.

“Seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”.

Sarabia anunció acciones legales por difamación y calumnia

Entre otras cosas, anunció que emprendió acciones legales contra quienes, según Sarabia, la han “difamado y calumniado”, lo que ya desencadenó las primeras citaciones en la Fiscalía el próximo 24 de enero.

“Nada ha logrado, ni logrará, distraer mis obligaciones y compromisos con las comunidades excluidas, con el Gobierno y con mi país”, culminó Sarabia antes de dirigirse al interrogatorio.