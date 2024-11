"El Gobierno no nos escucha": denuncian desamparo en medio del paro del ELN en Chocó

Una situación de extremo confinamiento se vive en el sur del Chocó, donde miles de habitantes han sido obligados a permanecer en sus viviendas o a limitar drásticamente su movilidad.

Esto, tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un nuevo paro armado que comenzó hace más de doce horas y se extenderá de forma indefinida en varios municipios de la región.

El paro afecta principalmente a los municipios de la subregión del San Juan, una extensa área donde residen aproximadamente 50,000 personas que ahora se encuentran prácticamente aisladas.

El secretario del Interior del Chocó emitió una declaración expresando su preocupación por las repercusiones de este confinamiento en la vida de los pobladores y en los derechos humanos.

Desde la Gobernación se ha solicitado la colaboración de la fuerza pública para enfrentar la emergencia; el Ejército, la Armada y la Policía Nacional ya han sido desplegados para apoyar en la contención de esta crisis y garantizar un mínimo de seguridad y protección para los habitantes.

Sin embargo, este nuevo episodio de confinamiento llega después de un violento enfrentamiento ocurrido apenas dos días antes entre el ELN y el Clan del Golfo, otro grupo armado que opera en la región.

En el conflicto, varios civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. La defensora de derechos humanos Elizabeth Moreno narró la angustiosa experiencia:

Quedamos bajo el fuego cruzado. Hoy, gracias a Dios y a las oraciones, estamos contando con vida, pero fue una situación muy difícil, donde sientes que las balas cruzan por el techo, por la cubierta de las lanchas y alrededor. Afortunadamente, no hubo heridos, pero el impacto psicológico es profundo.

En entrevista con Noticias RCN, Jaison Mosquera, alcalde de Istmina, uno de los municipios afectados, expresó la impotencia y frustración de su comunidad frente a la inacción del Gobierno Nacional, pues ya son diez paros armados en lo que va del año.

La verdad es que hay mucha impotencia en las comunidades y sobretodo porque no ha habido respuesta.

Mosquera además se refirió al reciente comunicado del ELN, en el que el grupo justifica el paro armado, acusando al Ejército colombiano de patrullar en la zona en alianza con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Nosotros no tenemos certeza de que sea así, pero pedimos a las autoridades que investiguen y evalúen esta afirmación.

El líder local también expresó su decepción por la falta de apoyo concreto del Gobierno Nacional, y anunció que las autoridades municipales han decidido elevar su llamado a un consejo de seguridad nacional.

Queremos que el presidente venga al territorio, que nos dé la garantía de que nuestra gente puede vivir en paz. No es fácil lo que estamos viviendo. No nos han escuchado, y las autoridades no se han puesto la mano en el corazón.