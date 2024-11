Obispo de Istmina y Tadó pidió al ELN frenar la decisión de irse a paro armado en el Chocó

A través de un comunicado, el frente de guerra Odil Padilla del ELN, el cual tiene presencia en el Chocó, anunció el inicio de un paro armado en el suroccidente del departamento, alertando a la comunidad civil sobre lo que se vendría a partir de este sábado 9 de noviembre.

"Decretamos paro armado a partir de las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2024 en los ríos San Juan, Sipí y Cajón. Esperamos que la población cumpla estas restricciones para evitar cualquier tipo de incidente", dice el documento.

Desde la iglesia católica hacen un llamado al ELN

Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina y Tadó, comentó a través de un video que lamenta la decisión de iniciar un nuevo paro armado. "No es este el camino, no es la vía de hecho de los paros armados porque constriñe a la comunidad".

"Me sumo al llamado del Gobierno Nacional para que el ELN no siga adoptando esta práctica (...) De todo corazón ruego para que esto no se siga multiplicando y para que pensemos en las comunidades", comentó el obispo.

¿Por qué se decretó paro armado en el Chocó por parte del ELN?

De acuerdo a lo que dice esta organización al margen de la ley en el comunicado, es que la Armada Nacional habría ejecutado avances militares en su contra, pero que también estarían involucrados en los avances del Clan del Golfo en la región.

Por esta razón, a partir de este sábado se inicia un paro armado, para salvaguardar la integridad de la población no combatiente, según el ELN. En estos momentos, ya se estarían adelantando operaciones de combate en el territorio.