“La segunda explosión me rompió la cabeza”: desgarrador relato de soldado sobreviviente al atentado del ELN en Arauca

En Noticias RCN hablamos con uno de los soldados que sobrevivió al despiadado ataque terrorista del ELN en Puerto Jordán, Arauca. En un relato desgarrador contó los momentos de angustia que vivió en medio del aturdimiento, apenas segundos después de que les lanzaran cilindros con explosivos.

Se trata del soldado Henry Ortiz, quien estuvo presente durante el ataque registrado el pasado 17 de septiembre contra la base militar del municipio. El uniformado contó que imploró a Dios para que lo dejara con vida para volver a ver a su pequeña hija de cinco meses.

“Cayó adelantico, más delante de donde estábamos nosotros, como a 50 metros, y en ese momento la onda, la segunda explosión, me rompió la cabeza”. Así vivió Ortiz los últimos momentos de tranquilidad ese fatídico martes.

El relato del soldado sobreviviente

Minutos antes del atentado, el soldado Ortiz estaba en la parte de atrás del alojamiento recibiendo instrucciones sobre derechos humanos.

Después de eso, todo fue caos. Recuerda que tuvo que salir corriendo para pedir a un compañero que lo ayudara porque pensaba que se iba a morir.

Yo fui la primera persona que entró al dispensario.

Gracias a que se resguardó fue atendido y logró sobrevivir. A su alrededor solo había pánico y mucha sangre. Sus compañeros cerca, gritaban, buscaban hacia donde correr para protegerse del ataque, pensando en que caería un tercer artefacto.

La gente preocupada, asustada, pensando que dónde iba a caer el tercer artefacto explosivo.

Le pidió a Dios que lo cuidara

El soldado Ortiz imploró a Dios para que lo dejara con vida.

“Yo decía: ¡Dios mío! Si yo me muero ahorita, ¿cómo hago para ayudar a mi madre con su casa, a mi hija que apenas tiene 5 meses y no me ha conocido como tiene que conocerme? Él me escuchó todas mis súplicas y aquí estoy”, contó.

Ortiz es de tesón fuerte y valiente como pocos. Dice que tras el atentado desea continuar la carrera en el Ejército.

Si Dios me lo permite, quiero ser suboficial. Estoy con la moral alta todavía. Estoy con muchas ganas de continuar.

Envió un mensaje de aliento a las familias de sus compañeros. Los que sobreviven y los que lamentablemente perdieron la vida.