“Yo iba con mis hijos y él me recibió a machetazos”: desgarrador testimonio de mujer que fue atacada por su expareja

Este miércoles 8 de enero se conoció el aberrante caso de una mujer, identificada como Laura Moreno, que fue brutalmente atacada con un machete a plena luz del día. El caso se presentó en Cogua, Cundinamarca.

Mujer fue atacada a machetazos por su expareja

Según imágenes conocidas por este medio, su expareja sentimental la atacó en varias oportunidades y con un machete cuando ella, acompañada de sus pequeños hijos, se disponía a cobrarle la cuota alimenticia de los menores.

Mañana Express logró conversar con la mujer que actualmente se encuentra recuperándose de las graves heridas que le dejó el brutal ataque.

En su testimonio para el programa mencionado anteriormente, Laura calificó su sobrevivencia como un “milagro”.

“Con el papá de mis hijos habíamos quedado en vernos para la cuota alimenticia. Yo me bajé con mis hijos de la mano cuando él me recibe a machetazos. En ese momento yo pensé que me iba a morir y lo único que me mantenía consciente fueron los gritos de mis hijos, eso fue lo único que me mantuvo con vida”, detalló Moreno.

El agresor tiene antecedentes de violencia contra las mujeres. A Laura ya la había atacado, la intentó asfixiar, situación por la que ella lo demandó, incluso también por alimento. Le otorgaron medidas de protección y se separó.

El ataque, que tuvo lugar en Cogua, Cundinamarca, quedó grabado en un video de cámaras de seguridad que muestra el desgarrador momento en el que el hombre persigue a Laura por 20 metros con un machete.

Laura ahora enfrenta un futuro incierto, temiendo por la seguridad de sus hijos y ella misma.

Deivy Moreno, familiar de la víctima, aseguró que ya se puso la denuncia, pero que no se pudo adelantar nada porque están de vacaciones.

“Fueron de una vez a la Policía a poner la denuncia ante la Fiscalía, pero dijeron que no podían poner proceso porque la fiscalía está de vacaciones hasta el 13 de enero”, indicó Deivy Moreno.

Autoridades buscan a hombre que atacó con machete a su expareja

Según los informes, después del ataque, el agresor esperó a un cómplice que llegó en una motocicleta. Ambos huyeron de la escena, y hasta el momento, las autoridades desconocen su paradero.

La comunidad y la familia están exigiendo justicia, pidiendo que las autoridades actúen rápidamente para evitar que este agresor siga libre y pueda atacar nuevamente.