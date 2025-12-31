Así operaba la red que producía miles de dólares falsos en una discreta finca de Boyacá

La fachada era una finca discreta, ubicada en una zona rural del municipio de Berbeo, en Boyacá. Ahí funcionaba un sofisticado centro clandestino dedicado a la falsificación de dólares que producía billetes casi idénticos a los originales.

La red abastecía mercados ilegales dentro y fuera de Colombia, así lo reveló la Fiscalía en una investigación en coordinación con agencias de Estados Unidos y con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

El operativo permitió desmantelar lo que las autoridades describen como un complejo de falsificación a gran escala, diseñado no solo para imprimir billetes, sino para replicar elementos de seguridad y optimizar la producción ilegal de moneda extranjera.

Un centro de falsificación de dólares operaba en una finca de Boyacá

La operación se concentró en una vivienda rural que había sido adaptada para albergar maquinaria industrial.

Durante la diligencia de registro y allanamiento, funcionarios del CTI encontraron impresoras de alta capacidad, planchas litográficas, cortadoras, contadoras de billetes y sellos de seguridad, además de tintas especiales y papel previamente impreso por ambas caras.

El material incautado permitió establecer que el lugar estaba destinado exclusivamente a la fabricación de billetes de 20 y 50 dólares, las denominaciones más utilizadas en transacciones informales y en economías ilegales.

La ubicación apartada del inmueble facilitaba el funcionamiento del laboratorio sin levantar sospechas, al tiempo que dificultaba la detección por parte de las autoridades.

Según los investigadores, el proceso iba desde la impresión de los billetes en octavos de papel, hasta el corte, conteo y empaque final del dinero falso, listo para ser distribuido.

Billetes quedaban listos para circular en el mercado ilegal

Uno de los hallazgos más contundentes del operativo fue la incautación de más de un millón de dólares falsos ya terminados.

Este dinero se encontraba almacenado y preparado para su comercialización, lo que evidencia que la red no estaba en fase de prueba, sino en plena operación.

Las autoridades establecieron que los billetes eran distribuidos a diferentes ciudades del país, donde ingresaban al mercado ilegal mediante intermediarios. Además, la investigación apunta a que parte del dinero falso tenía como destino Estados Unidos y otros países de la región, lo que confirma el carácter transnacional de la organización criminal.

Durante el operativo fue capturado José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, señalado como el responsable del funcionamiento del complejo clandestino. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre estaría a cargo de la producción ilegal y de la custodia de los insumos utilizados para la falsificación.