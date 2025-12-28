Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal de leche en polvo entera falsificada en el país.

Se trata de un producto que circula bajo la marca Proleche, el cual fue identificado como fraudulento luego de una denuncia y de acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la autoridad sanitaria.

La alerta se emite debido a que el producto en cuestión no cumple con la normatividad sanitaria vigente y representa un riesgo potencial para la salud pública, al no existir garantías sobre su origen, composición ni condiciones de manejo.

Detectan leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo la salud

De acuerdo con el Invima, los productos detectados corresponden a leche en polvo entera adicionada con vitaminas A y D, en presentación de 380 gramos, identificados con el lote CE09GE18, con fecha de vencimiento 11 de junio de 2026, y el lote CE096E18, con fecha de vencimiento 30 de mayo de 2026.

Ambas referencias fueron confirmadas como productos falsificados.

La alerta se originó tras una denuncia que activó los procedimientos de inspección, vigilancia y control (IVC).

El Invima informó que la falsificación fue notificada por el titular legítimo del registro sanitario, quien manifestó no reconocer estos productos como propios. Así lo confirmó Alexander Díaz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica de Alimentos y Bebidas del Invima:

La falsificación fue notificada al Invima por el titular del registro sanitario, Procesadora de Leches S.A. – Proleche S.A. y/o PDL S.A., quien manifestó no reconocer dichos productos como propios.

¿Qué diferencias hay con el producto original y el falsificado?

Durante la evaluación técnica, la autoridad sanitaria identificó diferencias sustanciales entre el producto original y el falsificado.

Entre las irregularidades encontradas se evidenciaron variaciones en el diseño del empaque, inconsistencias en la codificación de los lotes y fechas de vencimiento, el uso de la expresión “adicionada” en lugar de “fortificada”, así como la utilización de una nomenclatura obsoleta del registro sanitario, elementos que no corresponden a los estándares autorizados.

En ese sentido, la entidad advirtió que estos productos no ofrecen garantías de inocuidad ni calidad, ya que se desconoce su contenido real, trazabilidad, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, factores que incrementan el riesgo para la salud de los consumidores.

Por lo tanto, no deben ser comercializados ni consumidos en el territorio nacional.

Finalmente, la autoridad sanitaria hizo un llamado directo a los compradores para que se abstengan de adquirir o consumir los lotes señalados.

Y a quienes ya hayan adquirido estos productos, el Invima recomendó suspender inmediatamente su consumo, mientras continúan las acciones de control sanitario para evitar su circulación en el mercado.