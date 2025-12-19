Desmantelan fábrica que falsificaba dinero en Boyacá: tenían más de un millón de dólares impreso

Tras meses de labores de inteligencia, en un operativo conjunto, autoridades estadounidenses y colombianas desmantelaron en una casa del departamento de Boyacá una fábrica de falsificación de moneda.

Al frente del allanamiento estuvieron el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Gaula Militar del Ejército, en una muestra de cooperación internacional entre ambos países.

Así celebró la noticia, en sus redes sociales, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá: “Autoridades de EE. UU. y Colombia desmantelaron una gigantesca fábrica de falsificación de moneda en Boyacá, incautando $1.1 millones de dólares falsos destinados al mercado negro”.

¿Qué hallazgos realizaron al interior de la fábrica?

En total, se incautaron 1.123.600 dólares, en billetes falsos de 20 y 50 dólares, al igual que maquinaria de alta tecnología con la que eran producidos: papel, impresoras, tintas y planchas especializadas, con las que buscaban imitar, a la perfección, la textura e imagen de los billetes oficiales.

Según dijo una fuente vinculada a la investigación, “Esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.

Y es que logró efectuarse la captura de un hombre que operaba la maquinaria incautada y fue puesto en manos de la Fiscalía, por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Se espera que brinde información que permita establecer hacia dónde eran enviados los billetes y si la fábrica estaba vinculada con redes del crimen transnacional.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá reafirmó su compromiso con los colombianos:

La embajada destacó sobre la operación que, “por primera vez en varios años, las autoridades arrestaron a un falsificador altamente calificado y confiscaron equipos de alta tecnología”.

Y, finalmente, reafirmó la solidez del vínculo entre Colombia y los Estados Unidos y el interés marcado del país extranjero de proteger a ciudadanos colombianos y estadounidenses:

“Este gran golpe a la cadena de suministro de falsificaciones hace que los estadounidenses, los colombianos y nuestros socios estén más seguros”.