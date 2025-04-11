Video | Así desmantelaron red de medicamentos falsificados en Bogotá

En una acción contra el contrabando y la falsificación de medicamentos, autoridades en Bogotá intervinieron dos inmuebles en la capital del país donde presuntamente operaban laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración irregular de productos farmacéuticos.

La operación, desarrollada en el marco del Plan Operacional Anticontrabando (POAC), se originó tras una denuncia ciudadana recibida a través de la Línea Anticontrabando 159.

Después de reportarse la alerta, las autoridades lograron ubicar un local comercial en un centro comercial de la localidad de Los Mártires y una bodega en Fontibón, donde se realizaban actividades de fabricación, almacenamiento y distribución ilegal de medicamentos.

Medicamentos sin registro y empaques falsificados

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante las diligencias de allanamiento y registro, fueron incautadas 5.730 unidades de medicamentos falsificados y con registro sanitario vencido, además de 6.207 unidades de empaques primarios y secundarios, entre frascos, blisters, cajas y cartones alusivos a productos farmacéuticos. El valor comercial de la mercancía asciende a 56 millones de pesos.

Entre los productos hallados se encontraban analgésicos, antibióticos y material profiláctico, todos comercializados sin las debidas autorizaciones sanitarias, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

Peritos y representantes de los laboratorios confirmaron que los lotes no figuraban en sus sistemas oficiales de control, lo que refuerza la presunción de falsificación.

Las muestras recolectadas serán analizadas en laboratorios especializados para determinar su composición y los posibles riesgos asociados a su consumo.

Invima alerta sobre riesgos para la salud pública

El Invima estableció que varios de los productos incautados no contaban con registro sanitario y que otros presentaban alertas de riesgo para la salud pública, lo que subraya la gravedad del hallazgo y la necesidad de mantener controles estrictos para proteger a los consumidores.

Estas acciones reflejan el compromiso de las autoridades por salvaguardar la salud, la vida y la economía de los colombianos, cerrando el paso a estructuras criminales dedicadas a la producción y comercialización ilegal de medicamentos.

La Fiscalía General de la Nación, el Invima y la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, anunciaron que continuarán desplegando operativos de control, investigación y verificación en todo el país para garantizar que los productos que llegan a los hogares colombianos sean legales y de calidad.