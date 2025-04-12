Cayó banda que estuvo detrás de falsificar visas para EE. UU.: hay colombianos implicados

Fueron capturadas 19 personas que estuvieron detrás de una estafa en el trámite de visados. Los delincuentes provienen de Colombia, Ecuador y El Salvador. Con base en lo revelado por las autoridades, los engaños superaron los 2.5 millones de dólares.

El modus operandi consistió en la siguiente forma. Aparentaron ser funcionarios estadounidenses con sellos e insignias falsificadas. Se presentaban como asesores de departamentos y agencias.

¿Cómo operaba la banda?

El fiscal Matthew R. Galeotti entregó detalles del accionar: “Los acusados implementaron un esquema para robar decenas de miles de dólares a cientos de víctimas”.

Se cree que al menos 700 personas cayeron en la red desde 2021. A cada una le cobraban entre 50 y 90.000 dólares.

Las víctimas fueron contactadas por Facebook y otras páginas web. Cuando se ganaban la confianza, aparentaban llevarlas de la mano con los trámites sin sospecha alguna.

Todo parecía estar en regla; desde los correos electrónicos hasta las videollamadas. Lo insólito es que adecuaron un sitio en Colombia que parecía ser una oficina oficial. La estafa llegaba al momento de cobrar por los servicios.

¿Quiénes son los colombianos arrestados?

“A las víctimas se les mostraba documentos falsificados, como supuestas aprobaciones de visas y autorizaciones de empleo que incluían réplicas falsificadas”, sostuvieron las autoridades, mencionando que el dinero era lavado a través de intermediarios.

La sorpresa de las personas afectadas llegó cuando acudían ante la embajada con las citas falsas. Creían tener listos los papeles, pero los funcionarios los hacían caer en cuenta del engaño del que fueron víctimas.

En Sacramento, capital de California; fue capturado uno de ellos, Julián Giraldo, quien compareció ante la justicia. Se espera que el viernes 5 de diciembre haga lo mismo la arrestada en Dallas, identificada como Viviana Urrego.

Un punto importante es que tres fueron arrestados en Medellín (Edwin Alberto Correa, Andrés Giraldo, Danna Pamela Porras), por lo que próximamente se someterán a la extradición. Las autoridades buscan a un cuarto, Esteban Robledo, que está prófugo. Los otros arrestos se efectuaron en Ecuador y El Salvador.