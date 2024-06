Dian levantó cierre del famoso piqueteadero 'Doña Segunda'

La Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (Dian), levantó el cierre temporal del famoso piqueteadero ‘Doña Segunda’ este 24 de junio. El restaurante, ubicado en la Plaza de Mercado del 12 de octubre, había sido sellado temporalmente el pasado viernes.

¿Por qué la Dian cerró el reconocido piqueteadero?

De acuerdo con la entidad, la razón por la que ordenó el cierre temporal del restaurante fue por el incumplimiento con la expedición de la factura electrónica.

“Me causa mucho dolor. ¿Por qué me sacan noticias? Yo no estoy evadiendo el impuesto, no estoy haciéndole mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie”, dijo en su momento la fundadora y propietaria de ‘Doña Segunda’ tras el cierre del restaurante.

Ante las críticas, la entidad manifestó que todos los cierres de establecimientos se dan luego de que se agoten todas las instancias establecidas por la norma.

“Los cierres de la Dian son el resultado de un proceso, el cual agota cada una de las instancias en los tiempos establecidos por la norma, que están sujetos a un riguroso sustento jurídico y probatorio. Invitamos a la ciudadanía a conocer el debido proceso”, dice el organismo.

Luego de cumplir con la respectiva sanción, la Dian levantó el cierre del famoso piqueteadero. La reapertura se presentó sobre las 8:00 a. m.

¿Qué comercios están en riesgo de ser cerrados como el piqueteadero Doña Segunda?

Ante el sorpresivo cierre preventivo del famoso piqueteadero de Bogotá, cientos de comerciantes se preguntan si sus establecimientos podrían correr con la misma suerte.

La Dian estableció inicialmente que la factura electrónica debía ser obligatoria para los almacenes de cadena, sin embargo, hay un límite de ingresos para que esta sea requerida.

Se trataría de aquellos negocios que facturan ventas por más de $165.000.000 al año, es decir, $13.750.000 al mes, independientemente si vende un artículo o un producto de $2.000 o $5.000.