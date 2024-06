Este es el famoso piqueteadero de Doña Segunda sellado por la Dian

En horas de la tarde del 2 de junio, la Dian selló 19 locales comerciales en Bogotá por fallas en la expedición de la factura electrónica, entre ellos el popular restaurante de fritanga Doña Segunda.

“La tomé muy mal porque eso no le hacen ni a los ladrones que roban en las calles y atracan, los cogen y los sueltan. Hace 65 años estoy trabajando en esta plaza y nadie tendrá que decirme que he procedido mal. He ayudado a los pobres con mi trabajo y con lo que Dios me ha socorrido”, dijo María Segunda Fonseca, fundadora del restaurante, al enterarse del sellamiento durante tres días.

Con esto, la comerciante y otros 18 propietarios de negocios en Bogotá enfrentarán la medida y les harán seguimiento con el objetivo de corroborar el cumplimiento en expedición de la factura electrónica.

El restaurante de Doña Segunda lleva 60 años funcionando en Bogotá

El punto de la carrera 51 #73-09 ubicado en el Plaza de Mercado del 12 de Octubre es probablemente uno de los lugares más famosos de la ciudad.

Esta esquina de la “reina de la fritanga” ha tenido entre sus comensales colombianos, extranjeros, famosos como Carlos Vives, políticos e incluso chefs de tamaño nacional como Jorge Rausch.

El restaurante de Doña Segunda lleva funcionando más de 60 años en la icónica plaza de Bogotá y ofrece porciones desde $7.000 hasta más de $45.000, cada una con papa rellena, criolla, chorizo, morcilla, plátano, arepa, carne, pollo, entre otros productos.

Lo que dice la Dian por el cierre de los restaurantes por incumplimientos de la factura electrónica

“La Dian adelanta hoy el cierre de 19 establecimientos de comercio en Bogotá en las localidades de Bosa mártires, Barrios Unidos Kennedy cedritos y en el aeropuerto internacional El Dorado. Las medidas se desprenden de las labores de verificación de la obligación de expedir la factura electrónica”, aseguró la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Respecto a esto tanto María Segunda como algunos de sus nueves hijos que trabajan en el restaurante encuentran la medida exagerada e injutificada.

“Nosotros la tenemos [la factura electrónica] nosotros la tenemos ahí. Lo que pasa es que mis hijas la están aprendiendo a manejar porque ellas no saben. Le quitaron el sueldo a 14 personas”, aseguró María Segunda Fonseca.