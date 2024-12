¿Dónde están las instituciones rechazando el reclutamiento y asesinato de menores?

En los recientes días se dieron a conocer detalles de la crueldad con la que las disidencias de las Farc están secuestrando y asesinando niños en varias regiones del país. Esto, luego de que uniformados del Ejército Nacional descubrieran una fosa común con restos de cuerpos de niños.

Disidencias secuestran y asesinan a menores en el país

Según Federico Mejía, comandante de la tercera división del Ejército, hace algunos días los disidentes asesinaron a un grupo de 10 jóvenes, entre ellos varios menores, porque, al parecer, intentaron escapar del campamento donde estaban retenidos.

“La historia fue que ellos lograron escaparse, caminaron toda la noche y venía una camioneta, la pararon y le pidieron el favor al conductor que los ayudara llevándolos hasta Popayán porque se habían fugado, pero desafortunadamente el conductor pertenecía a la estructura y los retornó al campamento para asesinarlos delante de todos los compañeros”, indicó.

En la Mesa Ancha de este miércoles, los expertos y analistas debatieron este horroroso panorama que se registra en el país y cuestionaron la ausencia de discursos por parte del Gobierno.

Para Julio César Iglesias, la situación, además de generar indignación, es lamentable.

“Qué indignación y que dolor que en el Cauca están ocurriendo todo este tipo de cosas. Qué dolor sentir que muchos autores de estos crímenes van a recibir premios y no castigos en el Congreso”, indicó Iglesias.

El analista también indicó que quienes están cometiendo estos actos no serán capaces de brindar la verdad ni explicar qué es lo que está ocurriendo con los menores de edad.

“Quiero hacer énfasis en el Cauca. El 72% de los reclutamientos de menores, según la Defensoría del Pueblo, están ocurriendo en el Cauca. Y específicamente, el 50% de esos, las víctimas son niños menores que pertenecen a comunidades indígenas (…) como lo está denunciando el Ejército, están usando, además, a otros menores para reclutar”.

Por su parte, la socióloga Juana Afanador explicó que lamentablemente esta no es una práctica actual, sino que, por el contrario, es una práctica que lleva décadas funcionando en Colombia.

“El reclutamiento de los grupos armados hacia los menores de edad ha sido concentrado en comunidades indígenas, comunidades campesinas, que están en estas zonas de influencia. Tal vez por eso en los contextos urbanos nos cuesta tanto entender o sentirnos relacionados con lo que pasa en las zonas periféricas en las que nosotros no estamos y por eso hay una desconexión sobre la realidad del conflicto armado y estas prácticas que existen hace décadas”, agregó.

Aseguró que las comunidades indígenas llevan años denunciando el reclutamiento forzado de menores, de niñas y niños, que además son usados en el frente de guerra.

“Es decir, en el momento de enfrentamientos con el Ejército, mandan a los más jóvenes y pequeños para intentar disuadir y controlar un poco estas intervenciones armadas, lo que ha resultado en la muerte de bastantes decenas de niños indígenas que son los mayores afectados”, añadió.

El fallido acuerdo de paz de Juan Manuel Santos

Finalmente, el invitado Ariel Armel, empresario, activista y creador de contenido, indicó que la cruda realidad que se vive en el departamento del Cauca por cuenta del reclutamiento no es más que una muestra de lo fallido que es el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos para el país.

“Esto no es nuevo, ya lo veíamos en cifras que muestra la Defensoría del Pueblo desde el 2022. En la transición del 2022 al 2023, se registró un aumento del reclutamiento de niños de un 513%. Lo que pasa es que como al presidente de la República solamente le importan los niños de Palestina y no los colombianos, entonces no dice absolutamente nada de esto, pero es algo que ya venimos viendo desde hace un tiempo para acá”, detalló.

Para el creador de contenido, es importante que Colombia se replantee y que se piense en lo que está pasando, puesto que “supuestamente se firmó un acuerdo de paz donde se comprometieron a no reclutar más menores de edad”.