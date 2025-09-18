Disturbios en Univalle: tractomulas incendiadas y una moto hurtada en el sur de Cali

En la tarde de este jueves, se reportaron dos tractomulas quemadas y una moto que fue hurtada por encapuchados a los agentes de tránsito en inmediaciones de la sede Meléndez de la Universidad del Valle, al sur de Cali, Valle del Cauca.

La Secretaría de Movilidad Distrital informó que la Calle 13 con 100, en la Avenida Pasoancho, se encuentra cerrada por los disturbios.

“Hay dos vehículos incendiados y fue hurtada una motocicleta de la Secretaría de Movilidad que portaba un agente”, afirmó la Secretaría en un comunicado. Actualmente, un grupo de agentes de tránsito se encuentran realizando el plan de desvíos.

Desvíos y retrasos en rutas de MetroCali

El Puesto de Mando Unificado (PMU) reportó que múltiples estaciones de transporte público se encuentran afectadas como consecuencia de los disturbios registrados en la zona de Univalle.

“Estaciones MIO Buitrera y Univalle fueron cerradas de manera preventiva. Rutas MIO realizan desvíos desde Universidades, retomando recorrido en estación Capri y viceversa”, dijo la Alcaldía de Cali.

La Administración Distrital confirmó que los agentes de tránsito no sufrieron afectaciones durante los disturbios y que ya se están implementando medidas para restablecer el orden en la zona.