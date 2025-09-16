CANAL RCN
Colombia Video

Ocho agentes de tránsito protagonizan brutal golpiza contra motociclista en Cali: quedó en video

Los funcionarios fueron apartados de su cargo mientras avanza la investigación.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2025
09:34 a. m.
Un episodio de intolerancia se registró en medio de un procedimiento de tránsito en Cali, luego de que una intervención rutinaria terminara en una brutal golpiza a un motociclista.

El caso quedó captado en video, lo que hizo que se cuestionara fuertemente la actuación de los agentes de movilidad involucrados.

Ocho agentes de tránsito dieron brutal golpiza a motociclista en Cali

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, la situación se desencadenó cuando un motociclista fue requerido por no portar la revisión técnico-mecánica.

Durante el procedimiento, el ciudadano reaccionó con un comportamiento alterado y presuntamente agredió a uno de los funcionarios de tránsito.

A partir de ese momento, lo que debía ser un operativo de control derivó en un hecho de violencia.

En medio de la confrontación, alrededor de ocho agentes de tránsito golpearon en repetidas ocasiones al motociclista, en plena vía pública, mientras varias personas observaban e incluso registraban lo ocurrido con sus celulares.

¿Qué pasó con los agentes de tránsito y el motociclista después?

Ante la gravedad del hecho, la Secretaría de Movilidad de Cali reaccionó de inmediato. Su titular, Gustavo Orozco, rechazó lo ocurrido:

La Secretaría de Movilidad es clara y enfática: rechazamos toda forma de violencia, venga de la ciudadanía o de los servidores públicos. Ninguna agresión es justificable y ninguna conducta de esa parte de la ley será tolerada. Por eso, los agentes involucrados han sido apartados de los grupos operativos mientras avanza la investigación.

El funcionario recordó además que la violencia en las vías no solo proviene de los ciudadanos hacia los uniformados.

En lo corrido del año se han registrado más de 50 agresiones contra agentes de tránsito en la capital del Valle, pero también se han conocido casos en los que son los funcionarios quienes terminan excediéndose en sus actuaciones contra la población civil.

