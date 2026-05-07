Asofondos pide ante el Consejo de Estado suspender traslado de 5 billones a Colpensiones

El gremio de los fondos privados de pensiones lanzó un llamado urgente al Consejo de Estado para que suspenda el traslado de 5 billones de pesos hacia Colpensiones, ordenado por el Gobierno y previsto para cumplirse en una semana. Según Asofondos, esta medida podría generar serias afectaciones para los ahorradores.

El Consejo de Estado ya había tomado una primera decisión: suspender el giro de 20 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. Sin embargo, aún queda pendiente el traslado de los 5 billones restantes.

“Y que se suspenda ese giro hasta que haya un fallo de fondo, y así se protege a los colombianos”, señaló a Noticias RCN Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Colpensiones no necesita los recursos, según Asofondos

Velasco explicó que las pensiones de más de 20.000 personas cuestan alrededor de 450.000 millones de pesos al año, mientras que Colpensiones recibe cotizaciones por 600.000 millones de pesos anuales de quienes se trasladaron bajo el mismo artículo de la reforma pensional. “No es para pagar pensiones que necesitan esos recursos, para pagar pensiones tienen”, afirmó.

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El dirigente gremial advirtió que se debe proteger el ahorro de los colombianos, recordando que actualmente se destina un IVA completo —cerca de 75 billones de pesos— al pago de pensiones en el sistema público. “Si nosotros no ahorramos, pues el sistema público tarde o temprano va a colapsar”, alertó.

Decisión pendiente del Consejo de Estado

Mientras el Consejo de Estado no emita un fallo definitivo, los recursos deberán ser trasladados antes del próximo jueves, tal como lo ordena el decreto del Gobierno. Asofondos insiste en que la suspensión es necesaria para garantizar la estabilidad del ahorro pensional y evitar un impacto negativo en los afiliados.