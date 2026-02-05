ELN ataca nuevamente con drones estación de Policía en Santa Rita, Chocó

En la noche de este viernes 1 de mayo, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, denunció a través de su cuenta en X un nuevo ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la estación de policía de Santa Rita, cabecera municipal de Río Iró.

RELACIONADO Prueba de supervivencia de policías secuestrados por el ELN envía poderoso mensaje al presidente Petro

Según la mandataria, “en este momento el ELN ataca con drones la estación de policía de Santa Rita”, dejando dos patrulleros heridos por los explosivos.

La gobernadora informó que en las últimas horas se han registrado seis ataques con cinco detonaciones, que han afectado tanto a los miembros de la fuerza pública como a la infraestructura de la estación.

RELACIONADO Amnistía Internacional alerta sobre crisis humanitaria y asesinatos de defensores en Colombia

“Es repetitivo el ataque mediante esta modalidad contra el Río Iró, sus autoridades y sus comunidades”, advirtió, al señalar que las medidas ordinarias ya no son suficientes frente a esta “arremetida criminal que pone en jaque la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”.

Ataques reiterados contra la misma estación

Córdoba subrayó que este no es un hecho aislado. “Tres veces han atacado específicamente la estación de policía de Santa Rita este año”, afirmó, y recordó que en el año anterior se registraron otros tres ataques contra la misma infraestructura.

La funcionaria indicó que los uniformados heridos requieren atención médica, pero las condiciones para su traslado han sido complejas. “Había temor en la comunidad y en el equipo médico”, explicó, al señalar que el personal de salud manifestó dificultades para ingresar a la estación debido a que se encontraba bajo ataque.

Respuesta institucional y necesidad de nuevas capacidades

Frente a la respuesta del Estado, la gobernadora aseguró que existe un despliegue de tropas en la zona. Sin embargo, advirtió que este tipo de acciones requieren nuevas capacidades.

“Estamos hablando de drones, de otro tipo de cosas”, expresó en entrevista con La FM Fin de Semana, al enfatizar que las operaciones terrestres no son suficientes para enfrentar esta modalidad de ataque.