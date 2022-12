Este es el nombre del presunto responsable del atentado al Ejército en Cauca

Desde que se conoció información sobre el terrible atentado del que fueron víctimas varios uniformados del Ejército Nacional en Cauca, las autoridades competentes iniciaron las labores de investigación pertinentes para identificar y ubicar los responsables.

El presidente, Gustavo Petro, aseguró que la emboscada fue perpetrada por parte la columna Jaime Martínez de las antiguas Farc y se dio como una retaliación por los operativos contra el narcotráfico que se han venido realizando.

Además, indicó que los operativos en la zona no se detendrían. “La acción militar no cesa mientras no haya realmente voluntad de real de negociación. Así que la fuerza pública no va a salir de la región caucana”.

El responsable del atentado en Cauca

“Esa paz solo se da el día que haya justicia de paz. No podemos hablar de paz si siguen operativos contra nuestras unidades”.

Esa habría sido la afirmación que dio Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, quien, según inteligencia militar, es el cerebro detrás del ataque que dejó 6 soldados muertos en Buenos Aires, Cauca.

Alias Marlon sería el cabecilla de la estructura, Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, grupo con fuerte injerencia en el departamento.

Luego de la caída de alias Mayimbu, ‘Marcos’ llegó como su sucesor y controla todas las economías criminales en la región con 200 hombres en armas.

Desde la zona donde ocurrió el ataque, el comandante de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, rechazó el hecho e indicó que la labor que cumplían los uniformados en la zona era de “debilitar esa economía coercitiva donde obligan a los campesinos a sembrar cultivos ilícitos”. Además, anunció que lanzaran una gran ofensiva contra este grupo criminal.

Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por quien de información que permita su captura.