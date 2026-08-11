Las escaleras son el lugar más peligroso en un terremoto: topo mexicano reveló cómo salvar su vida

Gerardo Aguilar, un rescatista mexicano que participó en las labores de rescate en Venezuela, llevará su experiencia a Colombia tras el reciente sismo que deja hasta el momento más de un centenar de víctimas mortales.

El experto, que trabaja con equipos voluntarios de México, Chile y Argentina, brindó recomendaciones clave sobre cómo actuar durante y después de un terremoto.

Respecto a la creencia tradicional de resguardarse bajo los marcos de las puertas, el rescatista aclaró que "con los años se ha visto que por las estructuras que se hacen hoy en día, es mucho más dinámico ese movimiento, entonces ya no es tan seguro".

Además, recomendó evitar ventanas por el riesgo de rotura de vidrios y alejarse de televisores u objetos que puedan caer.

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¿Por qué la mayoría de las víctimas mortales son halladas en las escaleras?

De acuerdo con Aguilar, las escaleras representan el mayor peligro durante un sismo:

Donde más personas desgraciadamente encontramos sin vida es en las escaleras, porque las escaleras son un lugar que no está diseñado para tener tanto movimiento o tanto golpeteo.

Para quienes desean ayudar en las labores de rescate tras el derrumbe, Aguilar fue enfático: "Si no tienes ningún entrenamiento y no sabes nada de rescate, lo que puedes hacer es juntarte con las personas que están rescatando, que sean bomberos, que sean policías".

El experto advirtió que remover escombros sin conocimiento "puede causar otro derrumbe y entonces puede ser que tengamos más víctimas".

¿Quiénes sí deben evacuar en un edificio?

El experto detalló que para quienes se encuentren en pisos superiores al segundo, la recomendación es no intentar evacuar.

Lo ideal es buscar un lugar en tu casa donde esté cerca de muebles grandes y ahí te quedes, para que no se te caiga nada.

Entre los lugares seguros mencionó sillones grandes, mesas resistentes, clósets o especieros que puedan servir de protección.

"No recibimos ningún sueldo, no tenemos ninguna gratificación de nadie. Lo que tenemos y lo que hacemos lo tenemos por donaciones", explicó Aguilar.

El grupo planea permanecer en Colombia entre 7 y 10 días, dependiendo de las necesidades.