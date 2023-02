Video: el viral presagio del exministro de Educación Alejandro Gaviria sobre el gobierno Petro

El gabinete del presidente Gustavo Petro sufrió su primer remezón político con la salida de tres de sus ministros, entre ellos, María Isabel Urrutia (Deporte), Patricia Ariza (Cultura) y Alejandro Gaviria (Educación). Sin duda, una decisión que generó asombro y que incluso tomó por sorpresa a estos altos funcionarios, pues algunos de ellos llegaron a decir que no les fue avisada con antelación su salida del Gobierno.

Sin embargo, casi como si se tratara de un presagio, cuando Gaviria estaba iniciando el proceso de campaña por la Presidencia de la República -en noviembre de 2021- tuvo una entrevista que en las últimas horas se ha vuelto viral.

El vaticinio de Gaviria

El exministro de Salud del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos describió de forma casi precisa este momento de tensión que se habría dado por las diferencias que tiene Gaviria con el proyecto de la reforma a la salud.

"Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar. Pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho: se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a 'twittear' como loco y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada", dijo Gaviria en medio de una entrevista con el comediante y creador de contenido, Alejandro Riaño (Juanpis González).

Una inesperada decisión

Lo que resulta más sorprendente de esta entrevista que tuvo el exministro Gaviria es que, casi un año antes, señaló que el gobierno Petro no iba a lograr "cohesionar" al gabinete ministerial. Justamente, fue ese mismo término el que usó el presidente de la República para referirse a la decisión que tomó:

“Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación”, afirmó.

El asunto que explicaría la salida repentina de Gaviria del Gobierno es una carta que se filtró y en la que se conocieron diversos reparos de algunos ministros sobre el proyecto de reforma a la salud que fue presentada desde la cartera que dirige la ministra de Salud Carolina Corcho; la misma que ha recibido un respaldo absoluto por parte del presidente Petro.

Sobre esta carta, el mandatario expresó que los temas tratados en la carta "fueron discutidos por horas y por días". Además, habría sido revisada por él mismo y "por los equipos técnicos que se designaron para ello. Hice reunión con las EPS por ello".

"La discusión arrojó cambios del proyecto y cuadros diferentes de impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria", dijo por medio de su cuenta oficial de Twitter.

"El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta presentada en la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo", agregó.