¿Qué esperar tras la elección de Carlos Camargo como magistrado?

La oposición y el Gobierno tenían sus favoritos entre la terna presentada por la Corte Suprema, de la que el exdenfesnor del Pueblo fue escogido.

Foto: Wikimedia

septiembre 04 de 2025
02:05 p. m.
El país se pregunta qué esperar de Carlos Camargo, como magistrado de la Corte Constitucional, durante los siguientes ocho años.

Camargo Asis fue elegido con 62 de 103 votos para remplazar a José Fernando Reyes y, en su discurso ante el Congreso dijo que la Corte “debe mantenerse independiente, no por distancia política, sino por apego a la Constitución, a la deliberación razonada y a los principios que orientan nuestro sistema democrático”.

¿Quiénes competían contra Camargo?

La terna de la que fue escogido el exdefensor del Pueblo fue presentada por la Corte Suprema de Justicia e incluía a los abogados Humberto Tobar Ordóñez y Patricia Balanta Medina a la que el Gobierno le hacía “porras”.

Camargo era apoyado por la oposición, que destacaba si trayectoria, como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, presidente del Consejo Nacional Electoral y registrador nacional encargado, además de vicerrector de Proyección Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda y, por supuesto, Defensor del Pueblo entre septiembre del 2020 y agosto del 2024.

Mientras, su mayor oponente, es "abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca y tiene especialización en comercio internacional, maestría y doctorado”, y Tobar Ordóñez "abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, tiene especialización en derecho constitucional y maestría en derecho”, de acuerdo con la Corte Suprema.

¿Hacia donde se inclina la balanza de poder en la Corte tras la elección de Camargo?

Con la elección de Camargo, el futuro de la Reforma Pensional, la creación de una zona binacional con Venezuela y la solución a las tutelas sobre los temas relacionados con la salud siguen siendo inciertas.

Sus posturas ideológicas podrían generar un equilibrio en la corte, entendiendo que trabajará junto a los magistrados conservadores Lina escobar, Jorge Enrique Ibáñez y Paola.

Pero también con los magistrados de tendencia progresista Vladimir Fernández, Héctor Carbajal, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortes y el magistrado independiente de pasado conservador, pero ideas progresistas, Miguel Polo.

