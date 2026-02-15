La emergencia por lluvias sigue azotando al país: otras zonas ya han reactivado su economía

Las lluvias intensas continúan causando estragos en el departamento de Antioquia, Colombia, con afectaciones significativas en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá, donde el desbordamiento de quebradas ha generado inundaciones, daños materiales y cierre de vías principales.

Inundaciones en Antioquia

En el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá, la quebrada La Chuscala se desbordó afectando los barrios San Juan y La María, así como el Parque Fundadores. El alcalde del municipio confirmó que no se registraron víctimas mortales durante las inundaciones y agradeció la respuesta de la comunidad ante la emergencia.

Una vivienda resultó afectada por las aguas, mientras que varias vías quedaron inundadas y arrastró una palizada que afectó algunas estructuras. La situación también fue crítica en Medellín, específicamente en el barrio Santander, ubicado en límites con el municipio de Bello, donde la quebrada La Madera se desbordó e inundó siete viviendas.

Sofía, una de las afectadas, perdió muebles, ropa y electrodomésticos. Los residentes denuncian que esta no es la primera vez que ocurre. Por esto, el puente de la zona permanece cerrado desde hace varios años debido a la inestabilidad del terreno. Los habitantes reclaman urgencia en las obras:

"Lo que necesitamos es que las obras públicas, entre ellas la que está proyectada con la Alcaldía de Medellín, se comiencen a ejecutar, tengan seriedad", explicó David Pineda, líder comunitario.

Los afectados también señalan problemas de cultura ciudadana ya que el arrastre de desechos agrava la situación.

"La gente tira colchones. Imagínense que bajó una nevera. Algo que nos dejó a todos con la boca abierta", relató un residente.

Afectaciones en otros municipios

Las lluvias también afectaron otros municipios como Bello, Venecia, Santa Bárbara, Chigorodó y Carepa. Además, la autopista Medellín-Bogotá estuvo cerrada hasta las 3 de la madrugada por un derrumbe causado por las precipitaciones.

Los organismos de socorro, bajo la dirección de las alcaldías locales, continúan atendiendo las emergencias en las diferentes zonas afectadas. Las autoridades mantienen alertas activas mientras persiste la temporada de lluvias en la región.

Nivel del río en Sinú comienza a bajar

Por otro lado, Puerto Arena, en Montería, la situación ya ha ido retornando poco a poco a la normalidad ante la reducción en los niveles del río Sinú. Ante esta situación, han regresado a la normalidad algunas labores como la de los areneros.

Esta actividad convoca a valerosos hombres, quienes se sumergen en las aguas y extraen la arena debajo del río Sinú que es utilizada para la construcción. Decenas de canoas son empleadas para esta labor por lo que se prevé que de cada una dependan hasta siete familias.