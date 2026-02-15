En firme el decreto que fija las nuevas tarifas de taxi en Bogotá: así quedan los cobros en 2026

Desde el pasado jueves 12 de febrero quedó oficialmente en firme el Decreto Distrital 042 de 2026, con el que la Administración local definió las nuevas tarifas del servicio público individual de pasajeros en taxi en Bogotá.

La medida marca el arranque del esquema tarifario que regirá durante la presente vigencia y busca equilibrar el bolsillo de los usuarios con la sostenibilidad del gremio.

La decisión no salió de la nada. Detrás del ajuste hubo un estudio técnico desarrollado a lo largo de 2025, que tuvo en cuenta encuestas de mercado, el comportamiento de variables macroeconómicas y el salario mínimo legal vigente de ese año.

Con esos datos sobre la mesa, el Distrito estableció valores de referencia pensados para dar mayor transparencia al servicio.

¿Cómo se fijaron las nuevas tarifas del taxi?

Según explicó la Administración distrital, el análisis permitió construir una estructura de costos más realista, contemplando factores como combustible, mantenimiento, seguros y operación diaria.

El objetivo principal fue encontrar un punto medio: que el servicio siga siendo accesible para los ciudadanos, pero que también permita a los conductores cubrir gastos y obtener ingresos justos.

El decreto deja claro que el cobro del servicio puede realizarse bajo dos modalidades: mediante taxímetro tradicional o a través de plataformas tecnológicas.

En ambos casos, las tarifas y condiciones específicas quedaron consignadas en tablas técnicas oficiales, lo que busca evitar confusiones y cobros arbitrarios.

Taxímetro o app: así funcionará el cobro en 2026

Para los usuarios, esto se traduce en mayor claridad al momento de pagar. Ya sea que se tome un taxi en la calle o se solicite desde una aplicación, el valor del recorrido deberá ajustarse a los parámetros definidos por el Distrito.

Desde el sector transportador señalan que la actualización era necesaria, especialmente tras un año marcado por incrementos en costos operativos. Mientras tanto, la Alcaldía insiste en que el decreto también fortalece la confianza del ciudadano, al ofrecer reglas claras y un marco tarifario unificado.

Con este nuevo esquema, Bogotá busca ordenar el servicio, reducir fricciones entre pasajeros y conductores, y avanzar hacia un transporte individual más transparente. Ahora, el reto estará en la correcta implementación y en la vigilancia para que las tarifas se cumplan tal como quedaron establecidas.

Cobro mediante taxímetro

Valor unidad cada 100 metros

Número de unidades: 1

Sin factor de excelencia operacional: $159

Con factor de excelencia operacional: $172

Banderazo o arranque

Número de unidades: 28

Sin factor: $4.500

Con factor: $4.800

Valor por cada 24 segundos de espera

Número de unidades: 1

Sin factor: $159

Con factor: $172.

Recargo hacia y desde el Aeropuerto o Puente Aéreo

Número de unidades: 50

Sin factor: $8.000

Con factor: $8.600.

Recargo nocturno (20:00 a 5:00), dominical y/o festivo

Número de unidades: 24

Sin factor: $3.800

Con factor: $4.100

Carrera mínima

Número de unidades: 50

Sin factor: $8.000

Con factor: $8.600.

Recargo por servicio puerta a puerta

Número de unidades: 9

Sin factor: $1.400

Con factor: $1.500.

Recargo por servicio en Zona Amarilla de excelencia operacional