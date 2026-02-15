CANAL RCN
Deportes Video

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder

David Trezeguet analizó qué le falta a Colombia para ganar un Mundial y aseguró que la mentalidad es la clave. Además, destacó a Luis Díaz como el gran referente del sueño mundialista.

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
02:40 p. m.
En medio del paso del FIFA World Cup 2026 Trophy Tour por Corferias, una voz autorizada del fútbol mundial dejó reflexiones que ilusionan al país.

Se trata de David Trezeguet, campeón del mundo con Francia y figura histórica del balompié europeo, quien habló en exclusiva con Noticias RCN a través del periodista Juan Felipe Cadavid.

El exdelantero, recordado por su gol de oro en la Eurocopa 2000 y por levantar la Copa del Mundo en 1998, analizó el presente de Colombia y fue claro sobre lo que, a su juicio, necesita el país para aspirar seriamente al título en 2026.

Trezeguet y la clave para que Colombia sueñe con el Mundial

Más allá del talento, Trezeguet apuntó directamente al factor mental y a la continuidad de los procesos.

“Hemos visto que a niveles Copa del Mundo no existen las sorpresas; los países que han ganado son equipos consolidados, proyectos, y creo que esta es la dirección que debe abordar Colombia”, aseguró.

Para el francés, la Tricolor cuenta con materia prima de sobra, pero necesita fortalecer su mentalidad competitiva:

“Es un país con grandes jugadores, con responsabilidades y creo que es el momento para creer un poco más. Jugadores muy competitivos, en equipos muy importantes y esto hace parte del crecimiento de un jugador para obtener títulos”.

También destacó el acompañamiento constante de la afición y lanzó un mensaje directo: es hora de que lo futbolístico vaya de la mano con una evolución mental que permita dar el salto definitivo en los torneos grandes.

Luis Díaz, el referente que puede marcar el camino

Uno de los nombres propios de la charla fue el de Luis Díaz, a quien Trezeguet señaló como el gran referente actual del país.

“Creo que Luis Díaz es el referente de Colombia, el cual milita en un equipo como el Bayern Múnich, que es un equipo ganador. O sea, su mentalidad también será importante para sus compañeros”.

El campeón del mundo considera que ese ADN competitivo puede contagiar al resto del grupo, especialmente en un torneo tan exigente como el Mundial.

Además, respaldó el proceso liderado por Néstor Lorenzo, consciente de la presión que rodea al combinado nacional. “Lorenzo sabe que las expectativas son altas y creo que Colombia tiene todo para ser un protagonista importante en el Mundial”.

