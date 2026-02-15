CANAL RCN
Internacional

Aterrador hallazgo en Ecuador: aparecieron ocho cabezas humanas con panfletos

Los mensajes encontrados en los restos humanos decían: "prohibido robar".

Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
10:07 a. m.
La policía de Ecuador anunció en las últimas horas que localizó ocho cabezas humanas junto a panfletos con la leyenda "prohibido robar", con lo que suman 13 los cráneos hallados en el último mes en el país.

Las cabezas fueron encontradas en la provincia costera del Guayas, uno de los principales escenarios de las cruentas disputas entre bandas de narcotraficantes que ha convertido al país en el más violento de América Latina.

El balance de 2025 revela 54 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que equivale uno cada hora, una cifra récord, según el Ministerio del Interior.

Detalles del hallazgo de las ocho cabezas humanas en Ecuador

Cerca de los sacos que contenían las cabezas había varios panfletos que decían “prohibido robar", confirmó el coronel Marcelo Castillo, comandante de la policía en Guayas.

Castillo señaló que la principal hipótesis de la masacre es el enfrentamiento entre grupos delictivos.

Las víctimas fueron asesinadas en la vecina provincia costera de Manabí, según el coronel, donde el 11 de enero fueron encontradas cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en la playa turística y de pescadores de Puerto López.

La situación de violencia en Ecuador

Ecuador, en guerra contra el narcotráfico, está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, y por sus estratégicos puertos sobre el Pacífico oriental sale un 70% de esa droga, principalmente hacia Estados Unidos y Europa.

La nación sudamericana, un codiciado corredor para el narco, decomisó unas 227 toneladas de drogas en 2025, según cifras oficiales.

