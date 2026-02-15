Distrito monitorea la llegada e instalación, sin autorización, de más de 700 manifestantes a la Universidad Nacional

La Universidad Nacional de Bogotá informó a través de un comunicado que este domingo 15 de febrero en horas de la mañana arribaron a la institución 17 buses con más de 700 personas quienes pertenecen a consejos comunitarios de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).

Aunque la vicerrectoría no autorizó el alojamiento dentro del campus, los manifestantes ingresaron y se instalaron en la Concha Acústica, por lo que la universidad solicitó a activación de PMU Nacional y Distrital.

"La Vicerrectoría de Sede estableció contacto con las vocerías de esta movilización social, mantiene la activación del Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia y solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado Nacional y distrital con el concurso de todas las entidades que puedan atender esta situación".

Agregó la universidad que ni los viceministros para el diálogo social, la igualdad y los derechos humanos, ni el de educación tenían conocimiento de esta movilización que busca presentar sus exigencias al Gobierno Nacional.

La Universidad Nacional puntualizó que se mantendrán con normalidad las actividades a excepción las de carácter deportivo en la Concha Acústica.

¿Qué dice el Distrito sobre la llegada de manifestantes a la Universidad Nacional?

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, aseguró a través de X que se está monitoreando la situación en la Universidad Nacional.

"Desde la Alcaldía de Bogotá monitoreamos la llegada de unas 700 personas a las instalaciones de la UNAL sede Bogotá, pese a que sus directivas manifiestan no haber autorizado su ingreso". Añadió que los gestores de diálogo están atentos a posibles eventualidades de la manifestación pacífica.

Los manifestantes expresaron que estarán en el lugar hasta que el Gobierno Nacional atienda sus demandas.