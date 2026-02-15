CANAL RCN
Colombia Video

Impresionantes videos del desbordamiento de dos quebradas por intensas lluvias en Antioquia

Las precipitaciones también impactaron municipios como Bello, Venecia, Santa Bárbara, Chigorodó y Carepa. En Medellín, quebrada La Madera afectó siete viviendas.

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
02:52 p. m.
Las intensas lluvias que continúan afectando el departamento de Antioquia provocaron en las últimas horas el desbordamiento de la quebrada La Chuscala en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, y La Madera en límites entre Bello y Medellín, generando inundaciones en vías públicas y afectaciones en viviendas de al menos dos barrios.

Las impresionantes imágenes del desbordamiento registradas en video muestran la magnitud del fenómeno natural que mantiene en alerta a las autoridades locales.

El torrencial aguacero se sintió con particular intensidad no solo en Medellín, sino también en los municipios de Bello, Venecia, Santa Bárbara, Chigorodó y Carepa.

Quebrada La Chuscala se desbordó y causó terror en Copacabana

En Copacabana, la quebrada La Chuscala se creció, inundó varias vías de los barrios San Juan y La María, así como el Parque Fundadores, arrastró palizada y afectó algunas estructuras. Una vivienda resultó dañada por el desbordamiento.

Los organismos de socorro, bajo la dirección de la Alcaldía de Copacabana, avanzan en la atención de la emergencia.

Las autoridades locales confirmaron que afortunadamente no se registraron víctimas fatales.

Impresionantes inundaciones por salida de la quebrada La Madera

Un panorama similar se vivió en Medellín, donde la quebrada La Madera se desbordó e inundó siete viviendas del barrio Santander, ubicado en límites entre Medellín y Bello.

Las familias afectadas perdieron muebles, ropa y electrodomésticos.

Esta no sería la primera vez que la quebrada se crece y genera estragos.

El puente del sector permanece cerrado desde hace varios años debido a la inestabilidad del terreno y la pérdida de banca.

Los habitantes solicitaron a las autoridades que las obras públicas, entre ellas la que está proyectada con la Alcaldía de Medellín, se comiencen a ejecutar.

Por otro lado, la Autopista Medellín - Bogotá estuvo cerrada hasta las 3:00 de la madrugada debido a un derrumbe provocado por las intensas precipitaciones.

Los organismos de socorro continúan monitoreando la situación mientras las lluvias persisten en la región antioqueña.

