Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo

Los niños colombianos están expuestos a pantallas digitales por períodos alarmantes, en promedio, son más de ocho horas diarias en celulares y seis horas viendo televisión, según datos de la Comisión de Regulación de Comunicación. Esta situación ha encendido las alertas entre especialistas en desarrollo infantil, quienes advierten sobre consecuencias significativas en la formación cerebral de los menores.

"El cerebro humano aprende gracias a la interacción social, el juego, la lectura y la interacción con el ser humano. Entonces, los niños menores de dos años no deberían estar expuestos a pantallas", aseguró Jhon Camacho Cruz, director de pediatría del Hospital San José.

Y es que la exposición prolongada durante la primera infancia puede generar problemas de atención, concentración y dificultades en la socialización.

"En principio afecta el sueño que es uno de los mecanismos que tenemos para procesar todo el estrés y los desafíos que tuvimos durante el día. Entonces, lo que suele pasar con el uso excesivo de pantallas es que los niños dejan de dormir", explicó Viviana Quintero, psicóloga Protección a la Niñez.

¿Cuál es la edad recomendada para que los niños usen pantallas?

Si bien la recomendación tradicional sugería evitar pantallas antes de los dos años, estudios recientes proponen ampliar esta medida hasta los seis años.

"Como los primeros seis años es donde se crean más sinapsis neuronales, conexiones cerebrales y donde el niño aprende a interaccionar con el mundo a través de la socialización", advirtió Camacho.

Los expertos recomiendan establecer límites estrictos: no más de una hora diaria, siempre bajo supervisión de un adulto. Actividades alternativas como el juego libre y la lectura resultan fundamentales para fortalecer el desarrollo emocional y social.

¿Quiénes son los jóvenes “habitantes digitales”?

La era digital ha venido transformando la manera en la que los jóvenes aprenden y se desarrollan profesionalmente. Hoy, quienes nacieron en medio de pantallas, son conocidos como “habitantes digitales”.

"Personas que han hecho de las redes sociales su hábitat, que las dinámicas y los comportamientos de las redes sociales los trasladan a la vida real y que en ese orden de vidas les cuesta mucho interactuar y entender los rituales de la vida cotidiana", afirmó Jerónimo Rivera, docente investigador de la Universidad de La Sabana.

Este comportamiento se acentuó tras la pandemia del covid-19, cuando estudiantes vivieron parte de su educación desde casa, "viendo las clases en 2X, no interactuando directamente con profesores, con compañeros, con amigos y que se acostumbraron de alguna manera a las dinámicas de las redes sociales y luego les cuesta mucho entender y entrar en las dinámicas de lo que conocemos como la vida presencial", agregó Rivera.

Si bien conocer y saber utilizar la tecnología es indispensable, hay grandes retos que surgen por la dependencia de esta, entre ellos la salud mental, la concentración, la forma de interacción social, y la educación.

"Necesitamos desarrollar, continuar fortaleciendo nuestros estudiantes, esas competencias globales para hacer cada vez más conscientes del mundo", señaló Catalina Chica, directora de currículo de la Universidad de La Sabana.

Estas transformaciones digitales ponen un gran reto en diferentes sectores cómo educación, salud, familia y psicología para adaptarse a los cambios de las nuevas generaciones.