Siguen los homenajes a Yeison Jiménez: así sonó su música en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla volvió a demostrar que, además de ser sinónimo de alegría y tradición, también es un espacio para honrar la memoria.

En su primera gran noche de actividades, la fiesta más importante del Caribe colombiano rindió un emotivo homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez, cuyo legado musical sigue resonando entre miles de seguidores.

La capital del Atlántico vivió una jornada cargada de emociones desde el estadio Estadio Romelio Martínez, donde fue coronada la nueva soberana Michelle Char y el rey Momo Adolfo Maury Cabrera. Entre baile, comparsas y aplausos, la música tomó un giro especial cuando apareció en escena el cartagenero Juan Carlos Coronel.

Un tributo que conmovió al público del Carnaval de Barranquilla

Coronel abrió su presentación recordando al eterno Joe Arroyo, figura infaltable en esta celebración. Sin embargo, el momento más sentido llegó cuando en la pantalla central apareció la imagen de Yeison Jiménez. De inmediato, el artista interpretó “Aventurero”, uno de los temas más recordados del cantante popular.

El estadio guardó silencio por segundos… y luego estalló en un coro colectivo. La audiencia acompañó cada verso, transformando el homenaje en una mezcla de nostalgia y celebración.

La música de Yeison Jiménez sigue viva en Barranquilla

Aunque ya pasó más de un mes desde su partida, el recuerdo del nacido en Manzanares, Caldas, sigue intacto.

Su música volvió a sonar con fuerza en Barranquilla, confirmando que su huella va más allá del género y conecta con públicos de todas las regiones.

El homenaje dejó claro que Yeison Jiménez sigue presente en el corazón de sus fanáticos. Pues ya pasó un mes de su fallecimiento y su música sigue siendo escuchada en los eventos más importantes del país.