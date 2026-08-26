¿Cómo será la reconstrucción de casas y colegios en Buenaventura? Esta es la estrategia que plantean

La reconstrucción de Buenaventura, una de las zonas más afectadas por el terremoto, comienza a sumar nuevos aliados. Empresarios y comerciantes del distrito decidieron involucrarse directamente en la recuperación y apadrinar sectores que requieren intervención.

La propuesta contempla aportes económicos y obras destinadas no solamente a reparar viviendas, sino también a recuperar instituciones educativas y otros espacios afectados.

La Gobernación del Valle del Cauca será la encargada de acompañar y hacer seguimiento a este proceso.

Empresarios apadrinarán zonas de Buenaventura para reconstrucción

La idea es que diferentes empresarios asuman el compromiso de apoyar la reconstrucción de determinadas zonas de Buenaventura.

Algunos representantes del sector portuario y comerciantes han manifestado su intención de aportar dinero y recursos para que las comunidades puedan recuperar sus viviendas y espacios esenciales.

La iniciativa busca organizar estos esfuerzos para evitar que las ayudas se concentren únicamente en determinados puntos y lograr que los aportes lleguen a diferentes sectores afectados.

¿Cómo se organizarán las ayudas?

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explicó que se elaborará un mapa de Buenaventura para identificar qué zonas serán respaldadas por cada empresario.

Vamos a hacer un mapa de Buenaventura, en donde cada uno nos va a decir dónde van a apadrinar.

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Según Toro, algunos empresarios manifestaron su intención de apoyar a los siete consejos comunitarios que tienen relación con el puerto, mientras otros decidieron respaldar sectores específicos y, adicionalmente, contribuir a la recuperación de un colegio.

De esta manera, cada aporte quedaría asociado a una zona o proyecto concreto.