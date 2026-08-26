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VIDEO | Hallaron una boa de más de 2 metros escondida en el motor de un carro en Bogotá: ¿cómo llegó allí?

El reptil fue encontrado dentro de un vehículo familiar en el barrio El Jardín, en Bosa.

Valentina Bernal

agosto 26 de 2026
07:00 a. m.
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Una situación inesperada sorprendió a una familia en el sur de Bogotá cuando una boa de aproximadamente 2,5 metros fue encontrada oculta en el motor de un vehículo en el barrio El Jardín, en la localidad de Bosa.

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Luego de recibir el reporte ciudadano, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Policía Ambiental y la Secretaría Distrital de Ambiente desplegaron un operativo conjunto para recuperar al animal de forma segura.

¿Cómo encontraron a la boa dentro del carro?

La presencia del reptil fue alertada por ciudadanos, lo que activó la respuesta de los organismos encargados del manejo de fauna silvestre.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la boa oculta en el motor de un vehículo familiar. Debido al tamaño del animal y a las condiciones en las que se encontraba, fue necesario realizar un procedimiento especializado para recuperarla sin poner en riesgo a las personas ni al ejemplar.

Finalmente, la serpiente fue retirada y trasladada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Cómo pudo llegar una boa hasta Bogotá?

El subsecretario de Control Ambiental, Fabián Caicedo Carrascal, explicó que se manejan dos posibles hipótesis.

La primera apunta a que la boa hubiera viajado como una especie de “polizón”, escondida en alguna parte del vehículo de la familia, que días antes había estado en Viotá, Cundinamarca.

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La segunda posibilidad es que el reptil esté relacionado con un caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre y que posteriormente hubiera escapado o sido abandonado.

Las autoridades continuarán con las verificaciones para establecer cuál de estas hipótesis explica la presencia del animal en Bosa.

¿Las boas viven naturalmente en Bogotá?

No. Las boas no hacen parte de la fauna silvestre propia de Bogotá ni de la sabana. Estos reptiles habitan principalmente en zonas de clima cálido y de menor altitud, como bosques húmedos, bosques secos tropicales y algunas áreas agrícolas del país.

Por esta razón, las autoridades aclararon que el hallazgo de la boa no significa que el animal haya salido del río Bogotá ni que exista una población de estos reptiles habitando de manera natural en la capital.

Asimismo, se aclaró que las boas no son serpientes venenosas. Su método para capturar presas es la constricción, es decir, utilizan su cuerpo para inmovilizar a sus presas.

Sin embargo, las autoridades advierten que esto no significa que puedan ser manipuladas por cualquier persona.

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