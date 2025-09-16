🔴 EN VIVO 🔴: siga minuto a minuto la situación de movilidad por las protestas de este martes 16 de septiembre en Bogotá
Más de 20 sectores del transporte se sumarán a las movilizaciones convocadas por el concejal 'Fuchi'.
07:22 a. m.
Al menos veinte gremios y asociaciones del sector transporte se sumarán a las movilizaciones convocadas por el concejal de Bogotá Fuchi para protestar por la falta de espacios participativos en la toma de decisiones sobre movilidad en la ciudad, el estado de las vías, la seguridad entre conductores y las presuntas irregularidades en la imposición de comparendos.
Desde la Alcaldía aseguraron que garantizaran “el derecho a la protesta pacífica, pero también a la movilidad de quienes no participan de la jornada”.
Sin embargo, con puntos de movilización en la Autopista Sur con avenida Villavicencio, la Plaza de Bolívar, la carrera 11 con calle 69, la biblioteca Virgilio Barco, Centro Mayor, la calle 95 con carrera 15 y la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, se esperan afectaciones en gran parte de la ciudad.
Siga la situación de Movilidad a continuación:
- A las 9:07 a. m.
- A las 8:59 a. m. la situación de movilidad se complicó aún más. Según las autoridades "se presenta una manifestación y avanza por la Av. Cali con calle 22F, en sentido Sur - Norte, generando afectación vial en la calzada".
- A las 8:25 a. m. las autoridades de movilidad dieron a conocer que "se presentan bloqueos intermitentes en la glorieta de la Autopista Sur con Av. Villavicencio", por una de las manifestaciones.
- A las 7:18 a.m. informaron: "Se presenta afectación vial en la transversal 93 con Av. Mutis, en sentido Sur - Norte, debido a manifestación", que requirió de la presencia de un grupo guía, agentes civiles y la Policía de Tránsito para "realizar cierres viales, desviar los vehículos y regular el tráfico en la zona".
- A las 6:45 a. m. se informó que realizaron "cierres viales preventivos en el perímetro a la Plaza de Bolívar" y un grupo guía y agentes civiles ya se encontraban en la zona.
- A las 6:02 a. m. los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad informaron que operaba "con normalidad el Sistema en sus componentes troncal, TransMiZonal y TransMiCable".