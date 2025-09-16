🔴 EN VIVO 🔴: siga minuto a minuto la situación de movilidad por las protestas de este martes 16 de septiembre en Bogotá

Al menos veinte gremios y asociaciones del sector transporte se sumarán a las movilizaciones convocadas por el concejal de Bogotá Fuchi para protestar por la falta de espacios participativos en la toma de decisiones sobre movilidad en la ciudad, el estado de las vías, la seguridad entre conductores y las presuntas irregularidades en la imposición de comparendos.

Desde la Alcaldía aseguraron que garantizaran “el derecho a la protesta pacífica, pero también a la movilidad de quienes no participan de la jornada”.

Sin embargo, con puntos de movilización en la Autopista Sur con avenida Villavicencio, la Plaza de Bolívar, la carrera 11 con calle 69, la biblioteca Virgilio Barco, Centro Mayor, la calle 95 con carrera 15 y la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, se esperan afectaciones en gran parte de la ciudad.

Siga la situación de Movilidad a continuación:

A las 9:07 a. m.