Error de practicante en hospital de Antioquia deja a paciente en UCI: tenía dolor abdominal

Un grave error en el suministro de un medicamento mantiene en condición crítica a una mujer en Antioquia. El hecho ocurrió en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal, donde la paciente acudió inicialmente por un dolor abdominal, pero en medio de la atención médica, recibió un fármaco de forma inadecuada que desencadenó complicaciones severas.

De acuerdo con la información oficial, durante un procedimiento asistencial en el que participaba personal en proceso de formación académica, se presentó un efecto adverso que requirió atención médica inmediata.

La situación se originó cuando una practicante de enfermería habría confundido la vía de administración de un medicamento, aplicándolo por inyección cuando debía ser suministrado únicamente por vía oral.

¿Qué ocurrió con la paciente tras el error en el medicamento en Yarumal?

Tras la administración incorrecta del medicamento, la paciente presentó complicaciones clínicas significativas, incluyendo síntomas respiratorios complejos. La gravedad del cuadro obligó a su traslado urgente a un hospital en Medellín, donde actualmente permanece en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Las autoridades de salud confirmaron que la situación fue atendida de manera inmediata y que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de incidentes médicos.

¿Qué medidas tomó el hospital tras el incidente en Antioquia?

El Hospital San Juan de Dios de Yarumal informó que ya se iniciaron las acciones y procesos pertinentes relacionados con la estudiante involucrada y con el personal encargado de la supervisión durante el procedimiento. Estas medidas buscan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades dentro del marco institucional.

Asimismo, la institución expresó su solidaridad con la paciente y su familia, reiterando su compromiso con la prestación de servicios de salud de manera segura, humanizada y responsable. Como parte de las acciones correctivas, el hospital anunció que fortalecerá los mecanismos de seguimiento y acompañamiento en los procesos de práctica formativa.