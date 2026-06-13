¿Cuál será el futuro de Air-e? Mar de dudas tras orden del presidente Petro de liquidarla

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que Air-e, la empresa de energía que opera en la costa Caribe, será liquidada.

La empresa les brinda el servicio a los ciudadanos en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La liquidación busca que sus activos formen parte de una nueva empresa pública regional.

¿Qué pasará con la situación financiera de Air-e?

Esta medida se produce casi dos años después de su intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La propuesta del mandatario tiene como fin reorganizar el servicio eléctrico en la región por medio de una nueva estructura estatal.

Sin embargo, el anuncio ha generado preocupación en los gremios, quienes advierten las posibles consecuencias legales derivadas de las obligaciones financieras pendientes de la empresa.

“Al momento de iniciar el acto de liquidación de la compañía, no puede continuar prestando el servicio ni comprando energía o vendiéndosela a los usuarios. Tampoco podría facturar”, precisan los expertos.

Las preocupaciones presentadas por la Contraloría

Los gremios consideran que habría riesgo de que los territorios se queden sin suministro eléctrico: “El Gobierno estaría condenando a tres departamentos a estar apagados automáticamente al momento de la liquidación”.

Para evitar este escenario, apuntan a que se debe establecer un mecanismo de transición que permita no afectar el suministro del servicio.

La Contraloría ha seguido de cerca la preocupante situación de la compañía y recientemente alertó una descapitalización progresiva. Los registros de diciembre de 2023 a agosto de 2025 concluyeron en una reducción considerable en el patrimonio.

Si la situación se mantiene, la inviabilidad económica sería el peor de los resultados. Por eso, el contralor Carlos Hernán Rodríguez le envió una carta al superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, para tomar medidas.