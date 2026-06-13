Países Bajos vs. Japón: hora y cómo ver en vivo el partido del grupo F del Mundial 2026

El Mundial 2026 continúa con una jornada cargada de expectativa y uno de los encuentros más llamativos será el que protagonizarán Países Bajos y Japón este domingo 14 de junio.

El compromiso se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y marcará el debut de ambas selecciones en el Grupo F, una zona que también comparten Suecia y Túnez.

Aunque los neerlandeses no llegan con el cartel de máximos favoritos al título, siguen siendo una selección respetada por su historia y por la calidad de varios de sus futbolistas.

Del otro lado estará Japón, un equipo que ha demostrado crecimiento constante en los últimos años y que buscará comenzar con pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

Hora y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón

El encuentro entre europeos y asiáticos comenzará a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia. La transmisión estará disponible a través del Canal RCN.

La previa arrancará desde las 2:00 p. m. por la señal principal del canal, la aplicación oficial y las plataformas digitales. Además, YouTube ofrecerá la antesala del compromiso y los primeros minutos del partido, al igual que TikTok.

Se trata de uno de los duelos más atractivos de la primera fecha del Grupo F, ya que ambos equipos tienen aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Japón llega con bajas importantes y Países Bajos genera dudas

La selección japonesa afrontará el partido con ausencias sensibles. La más importante es la de Wataru Endo, capitán del equipo y referente del mediocampo, quien quedó fuera del Mundial por una lesión en un pie que no logró superar a tiempo.

A esta baja se suma la del extremo Kaoru Mitoma, una de las principales figuras ofensivas del conjunto asiático. Ante este panorama, gran parte de la responsabilidad recaerá sobre Takefusa Kubo, futbolista de la Real Sociedad y uno de los jugadores más talentosos del plantel.

Por el lado de Países Bajos, Ronald Koeman afrontará su primer Mundial como entrenador. Las miradas estarán puestas en Memphis Depay, máximo goleador histórico de la selección, quien llega tras superar problemas físicos recientes. Los neerlandeses esperan que su experiencia y capacidad goleadora sean determinantes en un partido que promete emociones desde el primer minuto.