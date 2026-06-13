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Joven de 16 años pretendía esconderse en un hotel de Bogotá con un objeto peligroso en sus manos

La aprehensión reabrió el debate sobre la participación de los menores en las bandas criminales.

Noticias RCN

junio 13 de 2026
06:52 p. m.
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En las últimas horas, fue aprehendido en Bogotá un adolescente de 16 años portando una granada de fragmentación en el centro de la ciudad.

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El menor quedó a disposición de la Policía tras ser sorprendido con este peligroso elemento en el barrio La Favorita, localidad de Los Mártires. Se cree que, al parecer, tenía pensado atacar un punto de microtráfico, llamado coloquialmente ‘olla’.

¿Qué pretendía hacer con la granada?

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, el adolescente se habría intentado esconder en un hotel para evadir los controles de la Policía. Los uniformados ingresaron y lo aprehendieron.

Tras este resultado, las investigaciones se enfocan en identificar a qué estructura criminal podría haber pertenecido el joven, quien podría haber sido instrumentalizado para delinquir.

Además, se volvió a poner sobre la mesa la preocupación que generan los jóvenes inmersos en el mundo criminal.

En el concejo se reveló que entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025, se registraron las aprehensiones de 4.331 menores (entre 14 y 17 años) por diferentes delitos. Solo en el sistema penal hay 461 adolescentes vinculados al porte ilegal de armas.

Los números que encienden las alarmas

De la mano con este asunto, preocupa el incremento en homicidios cometidos por los jóvenes. “Pasamos de una tendencia de 10 casos al año a 30 en el 2024. Y en el 2025 ya había 92 menores indiciados por este delito”, sostuvo la cabildante Diana Diago.

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El microtráfico emerge como uno de los principales delitos que involucran menores. Entre 2019 y 2025, más de 1.200 adolescentes fueron vinculados a la comercialización de sustancias psicoactivas en la ciudad (microtráfico).

Por eso, el llamado es a las autoridades para que intervengan anticipadamente y pongan en marcha estrategias de prevención. Sumado a ello, se le debe hacer seguimiento a los riesgos sexuales y reforzar la educación.

Entre las medidas propuestas, se incluyen herramientas para combatir la comercialización de sustancias psicoactivas y ponerle la lupa a la violencia intrafamiliar.

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