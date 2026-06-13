Mundial 2026: ¿Cuánto dinero reciben los países por participar y pasar de ronda?

La espera de cuatro años acabó y finalmente comenzó la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. 48 países están buscando quedar en la historia del fútbol.

El balón, bautizado Trionda, ya rodó en los tres países y dejó varios resultados, como la victoria inaugural de México contra Sudáfrica, el empate de Canadá con Bosnia-Herzegovina y la victoria contundente de Estados Unidos sobre Paraguay.

¿Cuánto dinero recibe Colombia por estar en el Mundial?

El próximo 17 de junio comenzará el camino para Colombia, viéndose las caras por primera vez contra Uzbekistán. El resto del grupo lo conforman la República Democrática del Congo y la poderosa Portugal, que tiene a Cristiano Ronaldo disputando su último certamen.

Aparte de la gloria de quedar campeón, lo cierto es que los 48 participantes reciben dinero a medida que avanzan de rondas. Inclusive, quedar eliminados en primera fase también les deja ganancias.

Previo a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA en Doha, en diciembre de 2025, se llevó a cabo el Consejo del máximo ente del fútbol con el que se aprobó el presupuesto para darles a los combinados nacionales.

La millonada que se lleva el campeón

Para la edición de 2026 habrá un aumento del 50 %, quedando en 655 millones de dólares que serán distribuidos de la siguiente forma:

Países que queden entre las posiciones 33 y 48: 9 millones de dólares.

Países que queden entre las posiciones 17 y 32: 11 millones de dólares.

Países que queden entre las posiciones 9 y 16: 15 millones de dólares.

Países que queden entre las posiciones 5 y 8: 27 millones de dólares.

Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

Tercer puesto: 29 millones de dólares.

Subcampeón: 33 millones de dólares.

Campeón: 50 millones de dólares.

Aparte de este monto, los 48 participantes reciben 1.5 millones de dólares por concepto de gastos de preparación. Entonces, cualquier país se queda con mínimo 10.5 millones de dólares.