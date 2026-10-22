Esta es la carta de renuncia de Rodrigo Lara al Ministerio del Interior: “tiene mi respaldo sincero a su Gobierno”

Rodrigo Lara se pronunció a través de su cuenta de X tras su salida del Ministerio del Interior. Dijo que presentó su carta de renuncia luego de que le fuera solicitada durante una reunión en la Casa de Nariño.

Afirmó que se va con la satisfacción del deber cumplido, agradeció al presidente y le deseó éxitos a su sucesor, el exprocurador Alejandro Ordóñez.

"En apenas 76 días logramos 10 grandes resultados. Íbamos por muchos más. Espero que las iniciativas emprendidas tengan continuidad (...) A mis compañeros de gabinete y al extraordinario equipo del Ministerio del Interior gracias por su compromiso, dedicación y largas jornadas de trabajo. A mis compatriotas, mi gratitud. No existe honor más grande que servir a Colombia. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y con más amor por mi Patria", escribió.

“Tiene mi respaldo sincero a su Gobierno”: Rodrigo Lara en su carta de renuncia al Ministerio del Interior

Luego del sorpresivo anuncio del presidente Abelardo de la Espriella del cambio en el Ministerio del Interior, se conoció la carta de renuncia de Rodrigo Lara. La esposa del ahora exfuncionario publicó el documento en su cuenta de Instagram.

En la misiva, Lara le expresa su agradecimiento al mandatario colombiano por la confianza al encomendarle la responsabilidad del Ministerio del Interior. Aseguró que fue un honor trabajar con un equipo comprometido y se puso a disposición del nuevo ministro para adelantar el empalme.

"De modo que se garantice la continuidad de su gestión, de los compromisos adquiridos con el Congreso de la República, las entidades territoriales y la ciudadanía".

Agregó que trabajó en armonía con los colegas de gabinete y siempre sirvió a Colombia con amor y compromiso, además reiteró su apoyo al presidente De la Espriella.

"Cuente conmigo desde donde me encuentre y en el destino que me deparen Dios, la providencia y el amor por mi familia. Tiene mi respaldo sincero a su gobierno y al proyecto de la patria milagro".

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Rodrigo Lara finalmente dejó constancia de los logros de su gestión en los 76 días que estuvo al frente del Ministerio del Interior. Mencionó 10 puntos que incluyen: atención a emergencias, lucha contra la corrupción, el decreto de protesta social, la reforma de la consulta previa, descentralización y la gobernabilidad y relación con el Congreso.

¿Qué dijo el presidente Abelardo de la Espriella sobre la salida de Rodrigo Lara?

El jefe de Estado hizo el anuncio a través de su cuenta de X en la noche del miércoles. Agradeció a Lara por su servicio y anunció quién estará al frente de la cartera del Interior.

"Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación", escribió.

Agregó que mientras se realiza la posesión del nuevo jefe de la cartera, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá las funciones temporalmente.